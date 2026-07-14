Nemecko varuje pred narastajúcim vplyvom Ruska a Číny v arktickej oblasti. Šéf nemeckej diplomacie počas návštevy Nórska vyzval na nevyhnutné posilnenie obrany na severnom krídle NATO. Reagoval tak na hybridné hrozby a strategický význam regiónu, ktorý ukrýva dôležité podmorské káble a je kľúčový pre bezpečnosť a zásobovanie celej Európy.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok 14. júla počas návštevy Nórska vyzval na posilnenie odstrašujúcich a obranných opatrení na severnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO). Reagoval tak na rastúce hybridné hrozby zo strany Ruska. O bezpečnostnej situácii diskutoval priamo s nórskym ministrom zahraničných vecí Espenom Barthom Eidem.
Rusko naďalej rozširuje svoju vojenskú prítomnosť aj v Arktíde a snaží sa upevniť svoj vplyv v regióne,
uviedol Wadephul počas ich spoločného stretnutia.
Kľúčový spojenec a vojenské kapacity
Podľa šéfa nemeckej diplomacie disponuje Moskva v oblasti Arktídy vojenskými kapacitami, ktoré musí Európa brať mimoriadne vážne aj vzhľadom na bezpečnosť strednej Európy. Nórsko v tomto kontexte označil za kľúčového spojenca NATO, ktorý zohráva nenahraditeľnú úlohu pri včasnom odhaľovaní hrozieb v severnom Atlantiku. Túto pozíciu si krajina drží predovšetkým vďaka svojim pokročilým sonarovým a radarovým systémom.
Ochrana strategickej infraštruktúry
Wadephul vo svojom vystúpení poukázal na celkový strategický význam severského regiónu. Pre zásobovanie Nemecka a celej Európy sú v tejto oblasti kľúčové viaceré faktory, ktoré je nutné chrániť:
- dôležité podmorské komunikačné káble,
- zraniteľná kritická infraštruktúra,
- námorné a letecké trasy nevyhnutné pre plynulý chod ekonomiky a logistiky.
Minister zároveň dôrazne upozornil, že svoju prítomnosť v Arktíde postupne posilňuje aj Čína, a to predovšetkým prostredníctvom cielených investícií do strategickej infraštruktúry a masívnych výskumných aktivít. Informácie o diplomatickej návšteve a bezpečnostných výzvach priniesla tlačová agentúra TASR na základe správy nemeckej agentúry DPA.