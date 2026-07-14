Opozičné strany Progresívne Slovensko a Demokrati ostro kritizujú rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré odobrilo výstavbu novej spaľovne odpadov v areáli rafinérie Slovnaft. Opozícia obviňuje rezort z arogancie moci, ignorovania tisícov podpisov občanov a varuje pred hrozbou dovozu odpadu zo zahraničia. Ministerstvo aj investor naopak argumentujú prísnymi technickými podmienkami a strategickým významom projektu pre celú krajinu.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré oficiálne súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) z dielne rafinérskej spoločnosti Slovnaft. Hnutie v tejto súvislosti hovorí o bezprecedentnej arogancii moci, keďže envirorezort podľa neho úplne odignoroval stanoviská odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či občiansku petíciu.
Zrada na obyvateľoch a výhrady progresívcov
Poslankyňa Národnej rady SR za PS Tamara Stohlová upozorňuje, že projekt nedáva z odborného hľadiska pre mesto zmysel a predstavuje environmentálne riziko.
Dáta aj odborné posudky ukazujú, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje. Je tak pravdepodobné, že sa bude využívať aj na spaľovanie odpadu zo zahraničia. Tarabovo súhlasné stanovisko je zrada na ľuďoch, ktorí v hlavnom meste žijú,
skonštatovala poslankyňa na margo postupu rezortu.
Šéf envirorezortu Tomáš Taraba by mal podľa hnutia chrániť verejný záujem a zdravie ľudí. Opozičná strana vedeniu ministerstva vyčíta hneď niekoľko zásadných zlyhaní:
- aktuálnym rozhodnutím mal opäť uprednostniť finančné záujmy úzkej skupiny veľkopodnikateľov,
- presadzuje projekty v príkrom rozpore s odbornými odporúčaniami i dlhodobými strategickými cieľmi Slovenska a Európskej únie,
- rezort o projekte rozhodol skôr, ako petičný výbor dostal reálnu možnosť oficiálne prerokovať petíciu občanov.
Sklamanie Demokratov a hrozba rozkladu
Zatiaľ neprávoplatné rozhodnutie ministerstva kritizuje aj opozičná strana Demokrati. Samotné rozhodnutie i spôsob, akým k nemu pristúpil envirorezort i minister, označujú za vztýčený prostredník a drzé vysmiatie sa do očí Bratislavčanom. Argumentujú tým, že stanovisko bolo vydané len dva dni pred prerokovaním petície, ktorú podpísalo viac ako 18-tisíc ľudí. Strana avizuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu.
Podpredseda strany Michal Kiča na utorkovej tlačovej konferencii 14. júla vyjadril s postupom štátu ostrý nesúhlas.
Ministerstvo si drzo ani len nepočkalo na to, aby si aspoň vypočulo názor týchto Bratislavčanov a petičného výboru k tejto spaľovni. Aby si vypočulo ich argumenty a aby aspoň tieto argumenty po prerokovaní petície zapracovalo do tohto záverečného stanoviska, teda do rozhodnutia, ktorým sa dáva zelená voči spaľovni v Bratislave,
uviedol Kiča.
Kiča zároveň ministrovi pripomenul jeho predchádzajúce sľuby, že nedovolí spraviť zo Slovenska odpadkový kôš Európy. Upozornil, že šéf envirorezortu si stále nesplnil úlohu predstaviť ucelenú stratégiu odpadového hospodárstva. Strana dodáva, že nová spaľovňa s kapacitou 220-tisíc ton bude mať negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia v už beztak priemyselne vysoko zaťaženom regióne.
Technické podmienky a postoj investora
Súhlas štátu s výstavbou CEZO vyplýva zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti, ktoré bolo vydané v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ministerstvo v ňom stanovilo 56 dodatočných technických opatrení a podmienok. Ich cieľom má byť zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov novej spaľovne na okolie a verejné zdravie.
Spoločnosť Slovnaft považuje toto súhlasné stanovisko za dobrú správu pre Slovensko a projekt naďalej označuje za strategickú investíciu. Firma zdôraznila, že v rámci náročného procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií, a deklaruje, že zapracuje všetky požiadavky štátu. O politickej kritike a postoji investora informovala tlačová agentúra TASR na základe vyjadrení z tlačovej konferencie a stanoviska PS.