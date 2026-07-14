Ukrajinský parlament oficiálne schválil demisiu premiérky Julije Svyrydenkovej, čo automaticky znamená pád celého vládneho kabinetu. Krok, ktorý prezident Volodymyr Zelenskyj odôvodňuje zmenou politickej stratégie, prichádza v čase zintenzívnených ruských útokov. Vládna rošáda v Kyjeve pravdepodobne ovplyvní aj chystané spoločné rokovanie so slovenskou vládou.
Ukrajinský parlament v utorok 14. júla prijal demisiu premiérky Julije Svyrydenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov, pričom na schválenie bolo potrebných najmenej 226 hlasov. Schválenie demisie zároveň znamená okamžité odstúpenie celej vlády.
Nová politická stratégia a zmeny v bezpečnosti
Prezident Volodymyr Zelenskyj už v nedeľu 12. júla avizoval rozsiahlejšie personálne zmeny vo vláde. Svoje najnovšie kroky zdôvodnil nevyhnutnou zmenou celkovej politickej stratégie napadnutej krajiny.
Každá prioritná oblasť zahraničnej politiky bude zverená konkrétnej osobe s bohatými skúsenosťami, ktorá je schopná realizovať, na čom sa dohodneme na úrovni lídrov, a to, čo očakáva ukrajinský ľud,
napísal Zelenskyj vo svojom vyhlásení s tým, že avizuje tiež dôležité zmeny vo vedení bezpečnostných zložiek.
Ukrajinský prezident zároveň uviedol, že končiacej premiérke ponúkol možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým zahraničným partnerom. Jej presnú budúcu funkciu však bližšie nešpecifikoval. Svyrydenková stála na čele vlády od júla 2025, keď vo funkcii nahradila Denysa Šmyhaľa.
Kto nahradí premiérku a vplyv na Slovensko
Odborníci a médiá už špekulujú o menách možných nástupcov. Ako hlavní kandidáti na post nového premiéra sa aktuálne spomínajú viacerí politici a manažéri:
- šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhij Koreckyj,
- súčasný ukrajinský minister energetiky a expremiér Denys Šmyhaľ,
- minister obrany Mychajlo Fedorov,
- starosta mesta Charkov Ihor Terechov.
Podľa zdrojov ukrajinskej agentúry Ukrinform by mal parlament o vymenovaní novej vlády hlasovať už vo štvrtok 16. júla. Dovtedy bude dočasným vedením kabinetu poverený prvý podpredseda vlády Denys Šmyhaľ. Zmeny vo vláde pritom prichádzajú v mimoriadne napätom čase, keď Rusko opäť zintenzívňuje raketové a dronové útoky na Kyjev. Spojené štáty americké zároveň len nedávno oznámili, že Ukrajine udelia licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Politické zemetrasenie u východného suseda ovplyvní aj plány slovenskej diplomacie. Štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok v pondelok 13. júla uviedol, že rekonštrukcia ukrajinskej vlády môže reálne ovplyvniť aj plánované štvrté spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré by sa malo uskutočniť vo Ľvove. Eštok pripustil, že pre personálne zmeny môže dôjsť k drobnému posunu tohto dôležitého stretnutia. O politickom dianí informovala tlačová agentúra TASR podľa správy medzinárodnej agentúry Reuters.