Opozičné hnutie KDH ostro kritizuje vládnu konsolidáciu verejných financií, ktorú označuje za úplné zlyhanie. Napriek tomu, že štát od občanov a firiem vyberie v nasledujúcich rokoch 18 miliárd eur navyše, deficit rozpočtu sa naďalej hrozivo prehlbuje. Podľa aktuálnych prognóz sa dlh krajiny vymyká spod kontroly a Slovensku reálne hrozí nielen ďalšie zvyšovanie daní, ale aj zhoršenie medzinárodných ratingov.
Vládna konsolidácia verejných financií sa ukazuje ako úplné zlyhanie, keďže ľudia zaplatia 18 miliárd eur navyše, no verejné financie sú v reálne horšom stave. Uviedlo to opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v reakcii na pondelkovú 13. júla aktualizovanú strednodobú fiškálnu prognózu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Úrad vo svojej správe očakáva, že bez dodatočných opatrení deficit od roku 2027 presiahne 5 percent HDP a do roku 2029 dosiahne 5,7 percenta HDP, čo predstavuje astronomických 9,3 miliardy eur. Prognóza vychádza z aktuálnej legislatívy a scenára bez ďalších ráznych opatrení.
Záťaž pre ľudí a zmarené ciele
Kresťanskí demokrati poukazujú na nasledujúce závažné dôsledky súčasnej hospodárskej politiky:
- od občanov a podnikateľov sa prostredníctvom vyššej DPH, daní a poplatkov vyberie počas štyroch rokov o 18 miliárd eur viac,
- napriek bolestivým opatreniam sa nedostavilo sľubované ozdravenie verejných financií,
- domáca ekonomika je podľa odborníkov oveľa viac zaťažená,
- krajine reálne hrozí nutnosť ďalšej konsolidácie alebo nebezpečné zhoršenie medzinárodných ratingov v dôsledku vyšších deficitov.
Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Rastislava Krátkeho sľubovaný pozitívny výsledok jednoducho neexistuje a financie zostávajú v zlom, ak nie v ešte horšom stave.
Sme svedkami zmarenej konsolidácie verejných financií. Vláda vytiahla z peňaženiek ľudí a firiem miliardy eur navyše prostredníctvom vyššej DPH, daní, odvodov a poplatkov. Za štyri roky ich táto politika bude stáť približne 18 miliárd eur. Ak by tieto peniaze priniesli ozdravenie verejných financií, bola by to síce bolestivá, ale zmysluplná konsolidácia. Nestalo sa však nič z toho,
uviedol Krátky vo svojom hodnotení.
Poslanec zároveň varuje pred úplnou stratou kontroly nad zadlžovaním štátu.
Keďže očakávania ministerstva o lepšom deficite nezodpovedajú tomu, čo konsolidácia prináša, znamená to, že sa mu dlh vymkol spod kontroly. Buď ho bude chcieť skrotiť cez štvrtú konsolidáciu, alebo deficity budú zásadne vyššie, po čom môže nasledovať zhoršenie ratingov,
podčiarkol Krátky s priamym odkazom na očakávania Ministerstva financií SR.
Zmena vládnej rétoriky namiesto výsledkov
Expert KDH na verejnú správu Martin Štuk upozornil, že vládny kabinet namiesto otvoreného priznania neúspechu mení svoju doterajšiu rétoriku. Predstavitelia koalície sa podľa neho snažia cielene presvedčiť verejnosť, že rastúci dlh a vysoké deficity sú v podstate normálnym a akceptovateľným javom.
Vláda nedokázala splniť základný cieľ konsolidácie – zlepšiť stav verejných financií. Namiesto toho dnes zľahčuje rastúci dlh a vysoké deficity, akoby už na nich nezáležalo. Takýto stav by bolo možné pochopiť iba vtedy, keby vláda občanom nezvyšovala dane, odvody a poplatky. Ak však ľuďom zoberie miliardy eur navyše, má povinnosť doručiť výsledok. Ten neexistuje. Zostali len vyššie dane, vyšší dlh a sklamané očakávania,
dodal Štuk k zhodnoteniu ekonomickej situácie. O reakcii opozičnej strany na makroekonomické prognózy informovala tlačová agentúra TASR.