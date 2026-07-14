Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) bije na poplach pred ďalším podozrivým webom, ktorý ponúka zájazdy slovenským dovolenkárom. Odborníci varujú pred stránkou onthebeach.sk a apelujú na ľudí, aby sa nenechali zlákať len podozrivo nízkou cenou. Pred kúpou letnej dovolenky dôrazne odporúčajú preveriť si predajcu cez bezplatný overovací portál.
Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) upozorňuje spotrebiteľov na ďalší web, ktorý podľa odborníkov vykazuje viaceré znaky typické pre podvodné predajné stránky. Ide o doménu www.onthebeach.sk, prostredníctvom ktorej sú ponúkané zájazdy slovenským zákazníkom.
Znaky podvodu a opatrnosť pri výbere
SACKA dlhodobo upozorňuje, že podvodné internetové stránky sa často snažia zneužiť dôveru spotrebiteľov využívaním názvov alebo značiek známych zahraničných cestovných spoločností. Cieľom býva vylákanie peňazí za zájazdy, ktoré v skutočnosti neexistujú alebo ich predávajú subjekty bez potrebných oprávnení. Podobné prípady sa v letnej sezóne opakujú každoročne, pričom len za posledných 30 dní ide už o druhý takýto pokus.
Generálny tajomník asociácie Radoslav Oliver Košík pred podobnými praktikami rázne varuje a radí, ako podvodníkov odhaliť.
Odporúčame spotrebiteľom, aby sa pri kúpe dovolenky nerozhodovali iba podľa ceny. Niekoľko sekúnd venovaných overeniu organizátora a predajcu môže zabrániť strate stoviek či tisícov eur. Ak má web nejasnú identitu, neuvádza základné identifikačné údaje, odvoláva sa na neznámu zahraničnú cestovnú kanceláriu, nemá históriu alebo nie je možné overiť jeho oprávnenie na predaj zájazdov, je namieste zvýšená opatrnosť,
uviedol Košík k praktikám podvodníkov.
Ako si overiť cestovku a na čo si dať pozor
Asociácia preto odporúča využiť bezplatný portál www.oversicestovku.sk, ktorý čerpá dáta predovšetkým zo Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Na jednom mieste umožňuje jednoducho overiť, či je cestovná kancelária riadne registrovaná a má zabezpečenú ochranu pre prípad svojho úpadku. Záujem verejnosti potvrdzuje aj jeho obrovská návštevnosť, keďže za prvý mesiac od spustenia ho využilo už takmer 30-tisíc spotrebiteľov.
Odborníci vyzývajú verejnosť, aby bola obozretná najmä v nasledujúcich situáciách:
- internetová stránka ponúka výrazne nižšie ceny ako bežná konkurencia,
- predajca požaduje platbu bez riadnej zmluvy o zájazde,
- web neposkytuje jasné kontaktné a identifikačné údaje organizátora.
Ak majú spotrebitelia podozrenie, že narazili na podvodný predaj zájazdov, mali by situáciu bezodkladne oznámiť príslušným orgánom a zároveň o nej informovať asociáciu.
Včasné upozornenie môže pomôcť ochrániť ďalších cestujúcich pred významnou finančnou stratou a slzami z neuskutočnenej dovolenky,
dodáva Košík. O varovaní informovala priamo SACKA, ktorá na Slovensku zastupuje viac ako 88 percent trhu všetkých cestovných kancelárií a agentúr a je dlhoročným členom Európskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ECTAA).