Bratislava vyjadruje ostrý nesúhlas s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR, ktoré dalo zelenú výstavbe Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) v areáli rafinérie Slovnaft. Hlavné mesto považuje tento krok za chybu a zvažuje právne kroky. Zatiaľ čo rezort podmienil výstavbu prísnymi technickými opatreniami, obyvatelia dotknutých mestských častí sa obávajú najmä nárastu kamiónovej dopravy a environmentálnych dopadov.
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa vedenia hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Magistrát pripomína negatívne stanoviská, ktoré v minulosti vyjadrilo nielen samotné mesto, ale aj mnohé mestské časti.
Bratislava zvažuje právne kroky
Hlavné mesto v reakcii na vydané stanovisko oznámilo, že aktívne analyzuje ďalšie možnosti postupu. Hovorca Bratislavy Peter Bubla pre TASR uviedol, že magistrát v súčasnosti zvažuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva.
Rozhodnutie o spaľovni považujeme za zlú správu pre Bratislavu. Rovnako ako aj ďalšie subjekty, zvažujeme podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva,
skonštatoval Bubla. Zároveň pripomenul, že šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) len nedávno verejne deklaroval, že výstavbu novej spaľovne v tejto lokalite nedovolí.
Hlavné výhrady mesta a mestských častí
Bratislava, ako aj dotknuté mestské časti Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňa, naďalej trvajú na svojich pripomienkach, ktoré oficiálne uplatnili už v procese EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie). Medzi kľúčové výhrady patria:
- obavy z nedostatočnej kontroly kapacity spaľovne, najmä v súvislosti s nebezpečným odpadom,
- zaťaženie husto obývaného územia zvýšenou kamiónovou dopravou,
- presvedčenie, že Bratislava nepotrebuje ďalšiu veľkokapacitnú spaľovňu, keďže všetok komunálny odpad dokáže zhodnotiť modernizované zariadenie ZEVO mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).
Ešte v apríli minulého roka vyjadrilo nesúhlas so zámerom Slovnaftu aj bratislavské mestské zastupiteľstvo a Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
Stanovisko rezortu a Slovnaftu
Súhlas MŽP SR s výstavbou CEZO vyplýva zo záverečného stanoviska vydaného v rámci procesu EIA. Ministerstvo v dokumente stanovilo 56 dodatočných technických opatrení a prísnych podmienok, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie či zdravie obyvateľov.
Spoločnosť Slovnaft označila súhlasné stanovisko za strategickú investíciu a dobrú správu pre Slovensko. Firma deklaruje, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, aby zohľadnila pripomienky verejnosti a inštitúcií, a zaviazala sa zapracovať všetky dodatočné požiadavky envirorezortu.