Proces v prípade tragédie na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi pokračuje na Špecializovanom trestnom súde. Pri minuloročnom útoku prišli o život zástupkyňa školy a študentka. Kým obžalovaný Samuel S. samotný skutok nepopiera, jeho rodičia na súde odmietli vypovedať. Prokurátor však trvá na tom, že ich svedectvo mohlo vniesť svetlo do motívov a minulosti mladistvého útočníka.
Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje v utorok 14. júla proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby. Vypovedať mali rodičia obžalovaného Samuela S. prostredníctvom videokonferencie, tí to však odmietli.
Listinné dôkazy a správy z mobilov
Súd po odmietnutí výpovedí následne pristúpil k oboznamovaniu listinných dôkazov. Ide napríklad o nároky na náhradu škody zo strany poškodených. Obhajoba navrhla poškodených v prípade nárokov na náhradu škody odkázať na civilný proces. Odôvodnila to tým, že v ich prípade by bolo potrebné vykonať rozsiahle dokazovanie, ktoré by len zbytočne predlžovalo trestné konanie.
Prokurátor zároveň avizoval návrh na doplnenie dokazovania, konkrétne o telefonické hovory obžalovaného z výkonu väzby. Na súde čítali aj komunikáciu zo zaistených mobilov spred skutku, ktorá odhaľuje dôležité okolnosti:
- zaznela komunikácia medzi obžalovaným a jeho kamarátom, ktorému spomínal kúpu dýky,
- čítali sa aj priame textové správy medzi obžalovaným a neskôr zavraždenou študentkou.
Spor o dôležitosť výpovede rodičov
Prokurátor Michal Šoltýs sa podľa svojich slov nestotožňuje s názorom obhajcu o tom, že rodičia Samuela S. nemajú čo ku skutku uviesť.
Ja tento názor nezdieľam, pretože rodičia obžalovaného, ako z dokazovania vyplynulo, po skutku s obžalovaným komunikovali telefonicky. Bol tam zadokumentovaný hovor, zhruba sedemminútový, po skutku medzi otcom a obžalovaným. Čiže z tohto pohľadu návrh na vypočutie týchto osôb relevantný bol,
vysvetlil Šoltýs priamo na súde.
Z jeho pohľadu boli rodičia plne spôsobilí vypovedať k viacerým kľúčovým okruhom, ktoré skutku predchádzali:
- k dôvodom, prečo bol obžalovanému daný individuálny študijný plán,
- k jeho osobnosti a celkovej minulosti,
- k určitým minulým problémom v rámci výchovno-vzdelávacích procesov.
Priebeh tragédie a obžaloba
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia okamžite obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s prísnou právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. O pokračovaní súdneho procesu informovala tlačová agentúra TASR.