Štátny ústav pre kontrolu liečiv sťahuje z trhu známy liek na infekcie močových ciest Nitrofurantoin Pharmevid. Dôvodom sú zistené nedostatky v kvalite pri vybraných šaržiach. Úrad však pacientov ubezpečuje, že ich liečba nie je ohrozená, keďže v lekárňach sú dostupné bezpečné a rovnocenné náhrady.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku Nitrofurantoin Pharmevid 100 mg, ktorý sa bežne používa na liečbu a prevenciu bakteriálnych infekcií močových ciest, z trhu. Stiahnutie lieku z obehu sa vzťahuje na šarže s číslom 8250243 a 8250235 s dátumom exspirácie v marci 2028. ŠÚKL o tom informuje na svojom oficiálnom webe.
Dôvod stiahnutia a úroveň opatrení
Úrad detailne vysvetlil, prečo pristúpil k tomuto bezpečnostnému kroku a stiahnutiu liečiva z trhu.
Dôvodom stiahnutia dotknutých šarží lieku Nitrofurantoin Pharmevid tvrdé kapsuly 100 mg je zistený nedostatok v kvalite lieku – výsledok mimo limitu špecifikácie lieku v skúške disolúcie,
ozrejmil ústav vo svojom stanovisku.
Liek sa okamžite sťahuje z viacerých úrovní dodávateľského reťazca:
- z úrovne distribučných spoločností,
- zo všetkých verejných a nemocničných lekární,
- z dotknutých zdravotníckych zariadení.
Náhrady sú dostupné, liečba nie je ohrozená
Liečba pacientov podľa ŠÚKL nebude v žiadnom prípade ohrozená. Na slovenskom trhu sú totiž dostupné aj iné lieky s obsahom rovnakého liečiva, v rovnakej liekovej forme a s rovnakými terapeutickými indikáciami.
O vhodnej liečbe sa poraďte s ošetrujúcim lekárom,
dodal ústav ako odporúčanie pre dotknutých pacientov.
Sťahovaný liek je štandardne určený na konkrétne urologické ťažkosti a zákroky:
- liečbu akútnych infekcií dolných močových ciest,
- krátkodobú prevenciu infekcií napríklad pri zavedení močového katétra alebo pri operáciách močových ciest,
- dlhodobú liečbu pretrvávajúcich infekcií močových ciest, ktoré nie je možné účinne liečiť inými liekmi.
O stiahnutí lieku a pokynoch pre pacientov informovala tlačová agentúra TASR na základe upozornenia od samotného ústavu.