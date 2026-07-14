Poľský premiér Donald Tusk neočakáva v blízkej budúcnosti žiadne prímerie ani mierovú dohodu na Ukrajine. Namiesto toho spojenci rátajú s ďalšou eskaláciou zo strany Ruska a predlžovaním vojny minimálne do zimy. Na jeseň sa preto v Poľsku uskutočnia spoločné vojenské cvičenia aliancie, ktoré majú región pripraviť na všetky možné bezpečnostné scenáre a hrozby z Moskvy.
Poľský premiér Donald Tusk v pondelok 13. júla v Paríži vyhlásil, že v najbližšom období nepovažuje skoré ukončenie vojny na Ukrajine za pravdepodobné. Uviedol to po rokovaní takzvaných zástupcov Koalície ochotných, ktorá združuje štáty podporujúce Kyjev v obrane proti ruskej agresii.
Neústupný postoj Moskvy a hrozba eskalácie
Tusk po stretnutí s partnermi povedal, že podľa jeho rozhovorov s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem aj ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zostáva postoj Moskvy absolútne nezmenený a neoblomný.
V tejto chvíli sa zdá nepravdepodobné, že by v blízkej budúcnosti došlo k prímeriu alebo uzavretiu mieru vzhľadom na absolútne neústupný postoj Ruska a Putina. Všetci skôr očakávajú eskaláciu zo strany Ruska a je dosť pravdepodobné, že bude chcieť túto vojnu predlžovať prinajmenšom do zimy,
uviedol Tusk na margo očakávaného vývoja pretrvávajúceho vojenského konfliktu.
Príprava na najhoršie a spoločné cvičenia
Tusk na zasadnutí pripomenul aj nedávne vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina, ktoré otvorene označil za plné vyhrážok. Posledné ruské útoky na ukrajinskú metropolu Kyjev podľa neho len definitívne potvrdzujú vysoké riziko ďalšieho vyostrovania situácie.
Poľsko sa preto podľa svojho premiéra aktívne pripravuje na všetky možné scenáre vývoja a posilňuje vlastnú obranyschopnosť. Medzi kľúčové kroky aliancie patria:
- na jeseň sa v Poľsku uskutočnia vôbec prvé spoločné cvičenia francúzskych, britských a poľských ozbrojených síl,
- hlavným cieľom cvičení je pripraviť krajiny koalície na poskytovanie funkčných bezpečnostných záruk Ukrajine a celému regiónu po prípadnom zastavení bojov,
- paralelne s tým pokračuje intenzívne posilňovanie obrany strategického východného krídla NATO a rozširovanie spolupráce s kľúčovými spojencami.
O vyjadreniach poľského premiéra a diplomatických plánoch spojencov informoval varšavský spravodajca tlačovej agentúry TASR.