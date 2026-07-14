Slovákov ohrozuje nový nebezpečný podvod. Počítačoví zločinci rozosielajú falošné SMS správy v mene rezortu vnútra, v ktorých upozorňujú na vymyslené dopravné priestupky a žiadajú od obetí kliknutie na škodlivý odkaz. Úrady varujú, že pokuty sa takouto formou nikdy neriešia a ide o zložité zneužitie telekomunikačných sietí, ktorému štát ani mobilní operátori momentálne nedokážu úplne zabrániť.
Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje na ďalší nebezpečný SMS podvod, ktorý sa týka fiktívnych porušení dopravných predpisov, pričom od občanov vyžaduje kliknutie na priložený odkaz. Správa je cielene posielaná priamo pod hlavičkou rezortu vnútra, aby vzbudila dôveru a strach z postihu.
Ako funguje SMS spoofing a prečo operátori nestíhajú
Odbor strategickej komunikácie rezortu vnútra podrobne vysvetlil, ako je možné, že sa správa tvári ako oficiálna komunikácia štátu, hoci ide o podvrh.
Ide o zneužitie celosvetovej telekomunikačnej technológie, takzvaný SMS spoofing. Útočníci nepoužívajú bežné SIM karty. Využívajú zahraničné internetové brány a slabiny v medzinárodných komunikačných protokoloch, ktoré im umožňujú manuálne prepísať textové meno odosielateľa, takzvané Sender ID, na akékoľvek slovo – napríklad názov ministerstva vnútra,
uviedol odbor komunikácie.
Odborníci tvrdia, že mobilný operátor v momente prijatia takejto správy zo zahraničnej siete nedokáže technicky overiť, či reálny odosielateľ má skutočné právo toto konkrétne meno použiť. Správu preto sieť spracuje a doručí automaticky. Operátori podľa ministerstva tomuto fenoménu nedokážu na úrovni súčasnej globálnej siete stopercentne zabrániť.
Ministerstvo nemá páky, na pokuty cez SMS zabudnite
K aktuálnej vlne podvodov sa vyjadril aj generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Martin Hrachala.
Ministerstvo vnútra nemá zákonné ani technologické páky na ovplyvnenie tohto typu podvodu. Situáciu konzultujeme s teleoperátormi. V tejto chvíli môžeme len upozorňovať na podvod a apelovať na obozretnosť v elektronickej komunikácii, ktorá by mala byť pre každého používateľa samozrejmosťou,
povedal Hrachala.
Rezort vnútra opakovane a dôrazne upozorňuje občanov na základné pravidlá svojej elektronickej komunikácie:
- informácie o dopravných priestupkoch či o blokových pokutách ministerstvo nikdy nerozosiela formou SMS správ,
- textové správy štát využíva len na informatívne účely, napríklad keď občanom dáva na vedomie, že majú na oddelení dokladov hotový občiansky preukaz alebo pas,
- takéto notifikácie sa využívajú výlučne v situáciách, do ktorých je konkrétny občan priamo zainteresovaný a reálne očakáva reakciu úradov.
O šíriacom sa podvode a bezpečnostných odporúčaniach informoval odbor strategickej komunikácie prostredníctvom tlačovej agentúry TASR.