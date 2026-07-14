Juh a juhozápad Slovenska zasiahnu vlny extrémnych horúčav. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahy prvého stupňa pred teplotami, ktoré môžu lokálne prekročiť hranicu 33 stupňov Celzia. Úrady a záchranári v tejto súvislosti dôrazne apelujú na dodržiavanie pitného režimu a varujú pred ponechávaním detí v zaparkovaných autách.
V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice sa môže v utorok 14. júla vyskytnúť teplota nad 33 stupňov. Platia preto výstrahy prvého stupňa, pričom meteorológovia varujú pred rizikami spojenými s extrémnym počasím.
Riziko pre zdravie aj hrozba požiarov
Odborníci upozorňujú, že takéto podmienky predstavujú záťaž nielen pre ľudský organizmus, ale aj pre okolitú prírodu.
Miestami sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 33 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,
priblížili situáciu meteorológovia.
Odporúčania záchranárov a úradov
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s vysokými teplotami apeluje na prísne dodržiavanie pravidelného pitného režimu. Zdravotní záchranári vydali pre verejnosť počas horúčav nasledovné dôležité odporúčania:
- obmedziť fyzickú aktivitu, minimalizovať pobyt vonku a nezdržiavať sa na priamom slnku,
- voliť ľahšie stravovanie a správne vzdušné oblečenie,
- používať prikrývky hlavy, slnečné okuliare a ochranné krémy,
- v žiadnom prípade nenechávať deti a domáce zvieratá na priamom slnku ani v zaparkovaných autách.
Ak ľudia napriek prevencii pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo blížiaci sa kolaps, mali by okamžite vyhľadať odbornú pomoc. O výstrahách a predpovedi počasia informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom oficiálnom webe.