Počet obetí katastrofálneho požiaru v bangkockom bare Na Ladprao tragicky stúpa. Miestne úrady hlásia už tri desiatky mŕtvych a desiatky hospitalizovaných, z ktorých mnohí naďalej bojujú o život. Ničivý oheň za sebou zanechal len zuhoľnatené trosky a opäť oživil spomienky na obrovské zlyhania bezpečnosti v thajských kluboch z minulosti.
Počet obetí rozsiahleho požiaru, ktorý zachvátil bar Na Ladprao v thajskej metropole Bangkok, sa zvýšil na 30, oznámili v utorok 14. júla miestne úrady. Hospitalizovaných je naďalej viac než 70 ľudí, pričom stav 24 z nich je zdravotníkmi hodnotený ako kritický.
Zdevastovaný podnik a vyšetrovanie
Ničivý požiar vypukol v nedeľu 12. júla neskoro večer v bare situovanom v severnej časti metropoly. Fotografie interiéru zhotovené po jeho náročnom uhasení zachytávajú úplne zuhoľnatené stoly a stoličky, kompletne zničené vybavenie a výrazne poškodenú nosnú konštrukciu budovy.
Presná príčina požiaru, ako aj to, či populárny bar dodržiaval prísne bezpečnostné predpisy, sa momentálne vyšetruje. Zatiaľ nebolo jasné, koľko ľudí sa v bare nachádzalo presne v čase vypuknutia požiaru, kapacitu však mal odhadovanú až na 600 hostí.
Tragická história thajských klubov
V Thajsku došlo v minulosti k viacerým podobným tragickým incidentom s mimoriadne vysokým počtom obetí. Záchranári a úrady pripomínajú najmä tieto dve udalosti:
- v roku 2022 zahynulo 14 ľudí pri požiari v hudobnom klube na východe krajiny,
- v roku 2009 si požiar v bangkockom klube Santika počas novoročných osláv vyžiadal až 66 obetí a viac než 200 zranených.
Podľa oficiálneho vyšetrovania v klube Santika pred rokmi spôsobilo peklo nezodpovedné použitie pyrotechniky priamo v interiéri. O aktuálnej tragédii a stúpajúcom počte obetí informovala tlačová agentúra TASR na základe správy agentúry AP.