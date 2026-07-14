Spojené štáty ukončili ďalšiu vlnu masívnych vojenských útokov na iránske vojenské ciele, pričom podľa Donalda Trumpa prišiel Teherán o takmer celú flotilu aj letectvo. Irán však nezostal nečinný a okamžite odpovedal odvetnými údermi na americkú základňu v Bahrajne a ropné tankery v Hormuzskom prielive, čo výrazne zvyšuje riziko širšieho regionálneho konfliktu s účasťou okolitých štátov.
Armáda Spojených štátov amerických oznámila, že definitívne ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. O úspešnej operácii informovalo Centrálne velenie Ozbrojených síl USA (CENTCOM) prostredníctvom svojho oficiálneho vyhlásenia.
Centrálne velenie Ozbrojených síl USA ukončilo najnovšiu vlnu útokov na Irán. Počas päťhodinovej operácie americké sily úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne,
uviedlo velenie na sociálnej sieti X.
Zasiahnuté strategické ciele a tisíce vojakov
Velenie spresnilo, že americké jednotky v rámci operácie použili sofistikovanú a presne navádzanú muníciu. Zásahy smerovali primárne na tieto strategické vojenské kapacity:
- iránske pobrežné obranné systémy,
- raketové a dronové základne,
- rôzne špecifické námorné kapacity a infraštruktúru.
Armáda tvrdí, že úspešne zasiahla ciele v oblastiach miest Búšehr, Čáhbahár, Džask, Konarak, ostrova Abú Músá a strategického Bandar Abbásu. CENTCOM vo svojej správe tiež dodalo, že v oblasti Blízkeho východu je v súčasnosti rozmiestnených viac ako 50-tisíc príslušníkov ozbrojených síl USA, ktorí sú pripravení zasiahnuť.
Odvetné údery Iránu a hrozba z Emirátov
Irán na operáciu reagoval tvrdými útokmi zameranými na susedný Bahrajn a dva ropné tankery Spojených arabských emirátov (SAE), ktoré sa práve plavili cez kľúčový Hormuzský prieliv. Pri týchto incidentoch zahynul jeden člen posádky a ďalších osem utrpelo zranenia. SAE bezprostredne po útoku pohrozili odvetou, čo by mohlo túto bohatú krajinu opäť priamo zatiahnuť do vojenských bojov s Iránom.
Iránske Revolučné gardy (IRGC) najnovšie uviedli, že cielene zaútočili na viaceré sklady zbraní, centrum satelitnej komunikácie a budovu s americkými vojakmi na základni USA v Bahrajne. Raketové a dronové útoky boli podľa ich vyjadrení pevnou súčasťou druhej fázy odvetnej operácie.
Trumpove vyjadrenia o zničení iránskej armády
Americký prezident Donald Trump v rozsiahlom rozhovore pre televíziu Newsmax hovoril o detailoch vojenskej operácie proti Iránu. Podľa jeho slov utrpela blízkovýchodná krajina zdrvujúce a nenapraviteľné straty.
Stále im niečo zostalo, ale vo veľkej miere o to prišli. Napríklad ich námorníctvo malo 159 lodí, všetkých 159 lodí je na dne mora. Mali 200 lietadiel, všetky ich lietadlá sú preč. Ich radary sú zničené, protivzdušná obrana je zničená, ich schopnosť vyrábať zbrane je z veľkej časti zničená – asi na 84 percent,
vyhlásil sebavedomo prezident o vojenských úspechoch USA.
Prezident ďalej hovorí, že Irán je dnes už úplne inou krajinou, než akou bol pred štyrmi mesiacmi pred začiatkom eskalácie.
Za štyri mesiace sme ich do veľkej miery vrátili do doby kamennej,
zhodnotil Trump dôsledky amerického ťaženia. Zároveň však dodal, že Teheránu stále zostali funkčné nejaké rakety a obmedzené vojenské schopnosti, ktoré si vyžadujú ostražitosť. O vývoji vojenského konfliktu informovala tlačová agentúra TASR.