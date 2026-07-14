Nemecko, Francúzsko a ďalších sedem európskych štátov sformovali spolu s Ukrajinou novú koalíciu protivzdušnej obrany. Cieľom je ochrana pred ruskými balistickými raketami, podpora obrany pred nadchádzajúcou zimou a spoločný vývoj nových technológií. Kým ukrajinský prezident žiada stovky rakiet pre systémy Patriot a predstavuje vlastný systém Freyja, Kremeľ zoskupenie označuje za koalíciu vojnových štváčov.
Nemecko, Francúzsko a ďalších sedem krajín sa spojili s Ukrajinou v novej koalícii protivzdušnej obrany v reakcii na pokračujúce ruské útoky. O plánoch informoval francúzsky prezident Emmanuel Macron po pondelkovom stretnutí takzvanej koalície ochotných, ktoré sa konalo 13. júla.
Vytvorením koalície protivzdušnej obrany posilňujeme schopnosti, ktoré Európa potrebuje,
povedal Macron o novej aliancii.
Zapojené krajiny a spoločný vývoj
Nová koalícia protivzdušnej obrany je dôležitou podskupinou širšej koalície ochotných, ktorá združuje takmer štyri desiatky krajín podporujúcich obranu napadnutej krajiny proti ruskej invázii. Na novej obrannej aliancii sa okrem Nemecka, Francúzska a Ukrajiny podieľajú aj ďalšie európske štáty:
- Dánsko,
- Taliansko,
- Holandsko,
- Nórsko,
- Španielsko,
- Švédsko,
- Spojené kráľovstvo.
Jej hlavným cieľom je zásadne posilniť európsku priemyselnú spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany a doplniť existujúce systémy protivzdušnej obrany o nové spoločné riešenia.
Spájaním našej priemyselnej obrannej základne, výskumu a operačných skúseností je cieľom vybudovať pre Európu spoločnú obrannú schopnosť proti balistickým raketám a podporovať súvisiace aktivity,
uvádza sa v oficiálnom spoločnom vyhlásení.
Ukrajinská Freyja a dodávky na zimu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na vytvorenie nového európskeho systému protivzdušnej obrany v priebehu 12 mesiacov, ktorý by dokázal efektívne odolávať ruským balistickým raketám. Na zasadnutí v Paríži uviedol, že Kyjev aktuálne pracuje na vlastnom protibalistickom systéme s názvom Freyja, ktorý má byť lacnejšou a zároveň mimoriadne výkonnou alternatívou k známemu americkému systému Patriot.
Zelenskyj v tejto súvislosti povedal, že robí všetko pre získanie novej munície pre ukrajinské batérie protivzdušnej obrany od spojencov, lebo práve tieto sú najúčinnejšie proti ruským balistickým strelám. Na nadchádzajúcu zimu preto naliehavo požiadal o ďalšie stabilné dodávky.
Vypočítali sme, že tento balík by mal zahŕňať 100 rakiet Patriot mesačne – 300 rakiet na zimu,
uviedol prezident s tým, že čím viac ochranných systémov bude jeho krajina mať, tým menej dôvodov bude mať Rusko predlžovať zničujúcu vojnu do ďalšej zimy.
Americký prístup a reakcia Moskvy
Americký prezident Donald Trump ešte minulý týždeň na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare prisľúbil, že Kyjevu vydajú potrebnú licenciu na výrobu munície pre systémy Patriot. Ide však skôr o dlhodobé strategické riešenie. Podľa Zelenského Spojené štáty americké v súčasnosti uprednostňujú najmä dopĺňanie vlastných armádnych zásob a podporu spojencov v Perzskom zálive po nedávnych iránskych útokoch.
Moskva zasadnutie európskych partnerov ostro odsúdila a označila ho za stretnutie lídrov, ktorí jednoznačne odmietajú mierové riešenia.
Je to koalícia vojnových štváčov,
vyhlásil na margo novej aliancie hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informácie o formovaní koalície a diplomatických vyjadreniach priniesla tlačová agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry DPA.