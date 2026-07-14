Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová ubezpečila, že nedávne ničivé zemetrasenia nemali žiadny negatívny vplyv na ťažbu ropy v krajine. Štát s najväčšími zásobami tejto suroviny na svete naopak očakáva ďalšie výrazné zvyšovanie produkcie. Tá po rokoch drastického prepadu opäť rastie aj vďaka rozsiahlym reformám a zrušeniu dlhoročnej štátnej kontroly nad ropným odvetvím po únose bývalého prezidenta.
Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v pondelok 13. júla uviedla, že ťažba ropy v krajine nebola nijako ovplyvnená dvomi zemetraseniami, pri ktorých pred tromi týždňami zahynuli tisíce ľudí. Naopak, očakáva, že krajina, ktorá má najväčšie zásoby tejto suroviny na svete, ešte výrazne zvýši svoju strategickú produkciu.
Rastúca produkcia a zasiahnuté oblasti
Venezuela v súčasnosti ťaží 1,2 milióna barelov ropy denne, čo predstavuje medziročný nárast približne o 10 percent. Ťažba, ktorá je absolútne hlavným zdrojom príjmov krajiny, je sústredená najmä v dvoch kľúčových oblastiach:
- v lokalite jazera Maracaibo na severozápade štátu,
- v rozsiahlom Orinockom páse na východe krajiny.
Oblasť najviac zasiahnutá zemetraseniami s magnitúdou 7,2 a 7,5 z 24. júna – severné pobrežie štátu La Guaira a neďaleké hlavné mesto Caracas – sa nachádza geograficky presne medzi týmito dvoma dôležitými ťažobnými regiónmi.
Historický prepad a nové reformy odvetvia
Produkcia ropy vo Venezuele za posledné dve desaťročia mimoriadne výrazne klesla. Zo začiatku tohto storočia, keď krajina ťažila viac ako tri milióny barelov denne, sa prepadla až na absolútne minimum 350-tisíc barelov denne v roku 2020 v dôsledku hlbokej korupcie a zlého riadenia.
Rodríguezová, ktorá je bývalou ministerkou ropného priemyslu, sa ujala vedenia krajiny po únose prezidenta Nicolása Madura do Spojených štátov amerických. Pod tlakom USA následne presadila rozsiahlu reformu sektora s cieľom podporiť nevyhnutné zahraničné investície. Tá po novom zrušila dve desaťročia trvajúcu a prísnu štátnu kontrolu nad ropným odvetvím. O vyjadreniach prezidentky a situácii v krajine informovala tlačová agentúra TASR podľa správy agentúry AFP.