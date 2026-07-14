Záchranári vo Vysokých Tatrách zasahovali pri ďalšej obrovskej tragédii. Výstup na Čierny štít neprežil 40-ročný poľský turista, ktorý sa v náročnom horolezeckom teréne pohyboval bez istenia a výstroja. Po približne 200-metrovom páde do doliny utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho otrasenú partnerku musel z exponovaného miesta evakuovať vrtuľník.
Vo Vysokých Tatrách zomrel v pondelok 13. júla po páde spod Čierneho štítu 40-ročný turista z Poľska.
Smrtiaci pád a chýbajúci výstroj
K mimoriadne tragickej udalosti došlo počas výstupu dvojice po neznačenom turistickom chodníku priamo na Čierny štít, konkrétne v oblasti takzvanej Čiernej terasy. Muž spadol skalnatým terénom hlboko do Veľkej Zmrzlej doliny. Horských záchranárov v panike kontaktovala jeho partnerka, ktorá s ním po páde nemala žiadny vizuálny ani zvukový kontakt.
Záchranári z Horskej záchrannej služby (HZS) po príchode na miesto nešťastia potvrdili, že dvojica hrubo podcenila podmienky vo vysokohorskom prostredí.
Nachádzali sa v horolezeckom teréne, kde sa pohybovali bez istenia a bez potrebného výstroja. O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná Letka Ministerstva vnútra SR, ktorá na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu vrtuľníka záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry,
priblížili záchranári okolnosti zložitého zásahu.
Záchrana partnerky a transport polícii
Turista utrpel po približne 200-metrovom páde zranenia, ktoré boli bohužiaľ nezlučiteľné so životom. Následné kroky záchranárov sa museli sústrediť na preživšiu ženu a transport tela:
- záchranári bezpečne evakuovali z exponovaného terénu partnerku zosnulého,
- telesné pozostatky muža následne transportovali vrtuľníkom do Starého Smokovca,
- tam bolo telo a ďalšie vyšetrovanie okolností úmrtia odovzdané miestnej polícii.
O podrobnostiach smutného prípadu informovala Horská záchranná služba prostredníctvom svojho oficiálneho webu.