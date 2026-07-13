Bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham sa s istotou stane novým lídrom britskej Labouristickej strany a následne aj novým premiérom. Vďaka drvivej podpore od spolustraníkov je už matematicky nemožné, aby mu v ceste stál akýkoľvek vyzývateľ. Na čele vládnej strany i britského kabinetu tak po neúspešných komunálnych voľbách a straníckej kríze vystrieda odstupujúceho Keira Starmera.
Bývalý starosta Veľkého Manchesteru Andy Burnham získal v pondelok 13. júla podporu od ďalších 27 labouristických poslancov. Týmto krokom definitívne spečatil svoje vnútrostranícke víťazstvo, keďže v súboji o najvyšší post nebude mať žiadneho súpera.
Matematická istota bez vyzývateľa
Na to, aby sa politik mohol uchádzať o vedúci stranícky post, musí splniť prísne kvóty. Burnhamova pozícia je však v tomto smere neotrasiteľná z viacerých dôvodov:
- každý kandidát potrebuje na postup získať najmenej 81 nominácií,
- Burnham už vo štvrtok 9. júla disponoval silnou podporou 322 poslancov,
- aktuálne ho podporuje až 349 labouristických zákonodarcov z celkového počtu 403,
- je tak matematicky úplne nemožné, aby mal akéhokoľvek vyzývateľa a ako jediný uchádzač sa s istotou stane víťazom.
Podpora od Starmerových spojencov
Budúceho britského premiéra napokon nominoval aj kľúčový spojenec odstupujúceho predsedu vlády Keira Starmera – minister pre miestnu samosprávu Steve Reed. Ten bol totiž úplne posledným a jediným členom dosluhujúceho kabinetu, ktorý Burnhama nenominoval už minulý týždeň. Zrozumiteľnými výnimkami zostali iba poslankyne Shabana Mahmoodová a Anna Turleyová, a to výlučne vzhľadom na ich špecifické riadiace funkcie priamo v štruktúrach strany.
Harmonogram striedania moci v Británii
Nástupnícky proces v Labouristickej strane a na čele štátu bude mať rýchly spád. Burnham by mal ako jediný riadny kandidát oficiálne nahradiť Starmera na čele strany už v piatok 17. júla. Britským premiérom by sa mal následne stať o tri dni neskôr, teda v pondelok 20. júla.
Keir Starmer podal demisiu v júni tohto roka po tom, čo jeho strana prekvapivo neuspela v májových komunálnych voľbách a mnohí poslanci začali otvorene žiadať okamžitú zmenu vedenia a celkového politického smerovania. O mocenských zmenách v Spojenom kráľovstve informovala tlačová agentúra TASR na základe správ nemeckej agentúry DPA a britskej televízie Sky News.