Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí reagoval s výsmechom na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa o vyberaní poplatkov za prechod Hormuzským prielivom. Kým Washington chce od lodí vyberať 20 percent z hodnoty nákladu a zavádza blokádu iránskych prístavov, Teherán tvrdí, že prieliv stráži on a poplatky budú spravodlivejšie. Napätie eskaluje aj vojensky, keďže americké drony už zaútočili na iránske námorné zariadenia.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sa v pondelok 13. júla v príspevku na sociálnych sieťach posmieval slovám amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého budú Spojené štáty americké vyberať poplatky od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom v hodnote 20 percent prepravovaného nákladu. Irán si podľa neho bude za túto službu účtovať menej.
Slovná prestrelka o strážcu prielivu
Šéf iránskej diplomacie využil vo svojom statuse podobný štýl vyjadrovania ako Trump, pričom schválne použil aj slová napísané veľkými písmenami.
Prezident USA má úplnú pravdu. Ktokoľvek zabezpečí bezpečný a spoľahlivý prechod obchodných lodí cez Hormuzský prieliv by mal byť za túto službu odškodnený. Irán bol vždy STRÁŽCOM prielivu a NAVŽDY ním zostane. Dvadsať percent je samozrejme priveľa. Budeme spravodliví,
uviedol Arákčí vo svojom vyhlásení.
Trump predtým na sociálnej sieti Truth Social napísal, že Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú nekompromisne vyberať poplatky za bezpečnú plavbu.
Hormuzský prieliv je OTVORENÝ a zostane OTVORENÝ, s Iránom alebo bez neho. Obnovujeme IRÁNSKU BLOKÁDU, ktorá je tak pomenovaná preto, že bráni iba iránskym lodiam alebo ich zákazníkom v príchode alebo odchode. Všetky ostatné krajiny budú mať právo na spravodlivé a voľné využívanie prielivu,
napísal americký prezident. Spojené štáty budú podľa neho odteraz známe ako takzvaný strážca Hormuzského prielivu.
Zo SPRAVODLIVOSTI im budú preplatené všetky náklady potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany v tejto veľmi nestabilnej časti sveta vo výške 20 percent z celkového prepraveného nákladu,
vysvetlil Trump s tým, že sa okamžite začnú všetky potrebné procesy na výber peňazí.
Blokáda, útoky dronmi a nesúhlas IMO
Medzinárodná námorná organizácia (IMO) v priamej reakcii na Trumpove plány uviedla, že je zásadne proti poplatkom pre lode prechádzajúce dôležitými námornými cestami. Hovorca organizácie potvrdil, že situáciu sledujú a čakajú na ďalšie podrobnosti z Washingtonu.
Situácia v regióne sa však rapídne vyostruje aj vojensky. Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) oznámilo kľúčové kroky a operácie v oblasti:
- námorná blokáda iránskych prístavov bude oficiálne obnovená v utorok 14. júla o 22.00 h stredoeurópskeho letného času,
- americké jednotky už v nedeľu 12. júla zaútočili kamikadze dronmi na zariadenie na údržbu ponoriek a lodí v Iráne,
- údery podľa velenia výrazne zhoršili schopnosť Iránu pokračovať v nebezpečných útokoch na komerčnú lodnú dopravu.
O podrobnostiach vojenskej operácie informovalo velenie na sociálnej sieti X. Správu o celkovom dianí a vyjadreniach politikov sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe informácií agentúry AFP.