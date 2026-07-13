V americkom meste Biddeford v štáte Maine došlo k tragickému incidentu, pri ktorom agent imigračného úradu zastrelil 26-ročného Kolumbijčana. Podľa oficiálnych zdrojov sa muž údajne pokúsil použiť svoje vozidlo ako zbraň. Prípad, ktorý vyvolal vlnu protestov, už vyšetruje FBI, pričom ide o ďalšie zo série smrteľných zlyhaní pri federálnych zásahoch.
V meste Biddeford v americkom štáte Maine zastrelil agent ICE (Imigračný a colný úrad) muža, ktorého údajne plánovali deportovať. Svoje vozidlo chcel muž vraj použiť ako zbraň proti zasahujúcim agentom, uviedol senátor štátu Angus King s odvolaním sa na vyjadrenie amerického ministra vnútornej bezpečnosti Markwaynea Mullina.
Vyšetrovanie FBI a identita obete
Senátor King uviedol, že chce dohliadnuť na spravodlivý proces a prísne posúdenie krokov imigračného úradu.
Chcem zabezpečiť, aby bolo vyšetrovanie incidentu čo najtransparentnejšie a najdôkladnejšie,
vyhlásil s tým, že prípad už oficiálne vedie Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).
O streľbe informoval ako prvý predseda Snemovne reprezentantov v Maine Ryan Fecteau. Bližšie podrobnosti však oficiálni predstavitelia štátu doposiaľ nezverejnili. ICE ani ministerstvo vnútornej bezpečnosti na žiadosti o komentár zatiaľ nereagovali.
Do prípadu sa vložili aj mimovládne organizácie, ktoré priniesli o obeti viac detailov:
- organizácia MIRC, zaoberajúca sa právami imigrantov v Maine, aj organizácia Presente uviedli, že obeťou streľby je 26-ročný Kolumbijčan,
- zavraždený muž mal podľa nich platné oprávnenie pracovať v Spojených štátoch amerických (USA),
- rodina nebohého muža po incidente priamo kontaktovala zástupcov organizácie MIRC.
Protesty a séria smrteľných incidentov
V pondelok 13. júla popoludní sa v reakcii na streľbu zhromaždili v Biddeforde desiatky ľudí, ktorí demonštrovali proti praktikám ICE. Od začiatku presadzovania tvrdých imigračných opatrení administratívou prezidenta Donalda Trumpa došlo v dôsledku stretov s federálnymi agentami už k najmenej deviatim úmrtiam.
Tragický incident sa odohral necelý týždeň po tom, čo agent ICE zastrelil v meste Houston muža z Mexika, ktorý bol na ceste do práce. Lorenzo Salgado Araujo bol zabitý počas dopravnej kontroly v rámci akcie, ktorú ICE spočiatku označila za cielenú operáciu. Nezávislé zdroje však neskôr uviedli, že nebohý muž v skutočnosti nebol cieľom tejto operácie. O prípade a celkovom kontexte informovala tlačová agentúra TASR na základe správ americkej televízie CNN a agentúry AP.