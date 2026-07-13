Ukrajinská vláda smeruje k rozsiahlej rekonštrukcii. Premiérka Julija Svyrydenková oficiálne podala demisiu, čím otvorila cestu k zásadným personálnym zmenám, ktoré v nedeľu avizoval prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa neoficiálnych informácií ju na čele kabinetu pravdepodobne nahradí šéf spoločnosti Naftohaz Serhij Koreckyj, zatiaľ čo doterajšia premiérka by mala zamieriť na prestížny diplomatický post v Spojených štátoch.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková odovzdala parlamentu svoju demisiu, uviedol v pondelok 13. júla predseda ukrajinského zákonodarného zboru Ruslan Stefančuk. Prezident Volodymyr Zelenskyj už v nedeľu avizoval rozsiahle personálne zmeny vo vláde a političke ponúkol možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom.
Parlamentný proces a nové smerovanie
Stefančuk informáciu o podaní demisie zverejnil prostredníctvom sociálnej siete X.
„Parlament sa bude touto záležitosťou zaoberať v blízkej budúcnosti v súlade so zavedeným postupom,“
uviedol predseda parlamentu a zároveň sa Svyrydenkovej poďakoval za jej doterajšiu prácu vo funkcii. Agentúra Reuters uvádza, že proces zostavovania novej vlády by sa v parlamente mohol začať už v utorok 14. júla.
Zelenskyj o podrobnostiach zmien diskutoval priamo s premiérkou. Cieľom tohto kroku je podľa jeho slov zabezpečiť efektívnu realizáciu aktualizovanej politickej stratégie krajiny.
Očakávané zmeny v ministerských kreslách
O ďalšom vývoji a možných nástupcoch už verejne diskutujú aj poslanci parlamentu. Podľa poslanca Jaroslava Železňaka, ktorý svoje informácie zverejnil na platforme Telegram, sú hlavnými bodmi zmien:
- hlavným kandidátom na post premiéra je Serhij Koreckyj, doterajší generálny riaditeľ štátnej spoločnosti Naftohaz,
- Julija Svyrydenková by mala pôsobiť ako veľvyslankyňa Ukrajiny v Spojených štátoch amerických,
- v rámci vládnej rekonštrukcie sa očakáva obmena veľkého množstva ministerských postov.
O vývoji politickej situácie v Kyjeve informovala tlačová agentúra TASR na základe správ agentúry Reuters.