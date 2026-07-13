Maďarský parlament schválil kontroverzný ústavný dodatok, ktorý v praxi znamená okamžité odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie. Premiér Péter Magyar mu adresoval tvrdé ultimátum a v prípade nepodpísania dokumentu hrozí ústavnou žalobou. Kým vládna koalícia oslavuje koniec prepojení na Orbánov režim, opozícia hlasovanie bojkotovala a hlava štátu považuje zmeny za priame ohrozenie princípov právneho štátu.
Poslanci maďarského parlamentu v pondelok 13. júla večer schválili 17. dodatok k ústave, ktorého priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie. Premiér Péter Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak ho odmietne do piatich dní podpísať.
Priebeh hlasovania a nové pravidlá
Za prijatie ústavného dodatku hlasovalo 139 poslancov, šiesti boli proti a nikto sa nezdržal. Opozičné strany Fidesz a KDNP celé pondelkové zasadnutie parlamentu bojkotovali. Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
Schválená legislatíva prináša zásadné zmeny vo fungovaní štátu a politického systému:
- Sulyokov mandát má zaniknúť dňom nasledujúcim po nadobudnutí platnosti dodatku,
- novú hlavu štátu má zvoliť parlament až do nadobudnutia účinnosti novej ústavy, maximálne však na päť rokov,
- súčasťou schváleného dodatku je aj prísne obmedzenie mandátu poslancov na maximálne 12 rokov.
V znení dokumentu sa uvádza, že jeho hlavným cieľom je zabezpečiť predpoklady pre obnovenie ústavnej demokracie. Pri odvolaní prezidenta po vstúpení úpravy do platnosti sa vládna garnitúra odvoláva na jeho vážnu stratu dôvery v spoločnosti.
Ostré ultimáta a demisia vo Fidesze
Premiér neskrýval po hlasovaní spokojnosť s dosiahnutým politickým výsledkom a Sulyokovi adresoval jasný odkaz.
Týmto sme dokončili ústavnú reformu Orbánovho režimu. Sulyok má teraz päť dní na to, aby buď v stanovenej lehote odstúpil, alebo podpísal tento dodatok. Iná možnosť nie je,
vyhlásil Magyar v pléne.
Už v sobotu 11. júla v príspevku na sociálnej sieti Facebook napísal, že pokiaľ Sulyok dokument nepodpíše, podajú na neho ústavnú žalobu. Šéf vládnej strany Tisza dal po výhre v aprílových parlamentných voľbách prezidentovi a viacerým ďalším ústavným činiteľom ultimátum na odstúpenie do 31. mája, k čomu však nedošlo.
V minulosti opakovane označil Sulyoka za bábku a pozostatok režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Pred samotným hlasovaním obvinil prezidenta z toho, že neustále uprednostňuje záujmy bývalej vládnej strany pred ústavnými princípmi.
Každý Maďar vie, že vždy, keď si Tamás Sulyok musel vybrať medzi ústavnosťou a záujmami Fideszu, vybral si a stále si vyberá záujmy Fideszu,
vyhlásil Magyar tvrdo na adresu hlavy štátu.
Turbulentná situácia si už vyžiadala aj personálne obete v opozícii. Predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás ešte pred hlasovaním o dodatku oznámil, že zo svojej funkcie odstúpi. Odôvodnil to tým, že v prípade schválenia pravidla o obmedzení dĺžky mandátu nebude môcť kandidovať v najbližších voľbách a chce, aby parlamentnú frakciu viedol niekto, kto sa bude môcť uchádzať o poslanecké kreslo.
Obrana prezidenta a odkaz Orbána z USA
Prezident republiky už skôr avizoval, že dobrovoľne neodstúpi, mieni naplniť svoj mandát aj prísahu a svoju pozíciu je pripravený brániť právnymi prostriedkami. Sulyok, ktorý pred vymenovaním za prezidenta v roku 2024 slúžil desať rokov ako sudca ústavného súdu, tvrdí, že dodatok k ústave porušuje vo viacerých bodoch zásady právneho štátu, demokracie a princíp deľby moci.
Začiatkom júla preto prijal delegáciu Benátskej komisie, na ktorú sa obrátil so žiadosťou o expertízu pri riešení ústavného konfliktu medzi ústavnými činiteľmi, ktorý vznikol po voľbách, berúc do úvahy prísne európske ústavné hodnoty.
K prijatému ústavnému dodatku sa napokon vyjadril aj samotný Viktor Orbán, ktorý pred hlasovaním odletel do Spojených štátov amerických pozrieť si majstrovstvá sveta vo futbale.
Dnes sa zameriavajú na prezidenta, ale zajtra by mohli urobiť to isté komukoľvek,
napísal na sociálnej sieti bývalý maďarský premiér. O dramatickom politickom dianí u našich južných susedov informovala tlačová agentúra TASR na základe správ agentúry AFP.