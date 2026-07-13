Americký prezident Donald Trump vyhlásil opätovné zavedenie námornej blokády iránskych prístavov a ohlásil vyberanie poplatkov za prechod strategickým Hormuzským prielivom. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti vysvetlil, že Spojené štáty budú pôsobiť ako strážca oblasti, za čo si od lodí budú účtovať 20 percent z hodnoty prepravovaného nákladu. Krok prichádza v čase stupňujúceho sa napätia a vojenských útokov v regióne.
Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Na sociálnej sieti Truth Social to v pondelok 13. júla uviedol americký prezident Donald Trump.
Otvorený prieliv a blokáda pre Irán
Prezident vo svojom rozsiahlom statuse načrtol nové pravidlá fungovania tohto strategického uzla pre medzinárodný obchod.
„Hormuzský prieliv je otvorený a zostane otvorený, s Iránom alebo bez neho. Obnovujeme iránsku blokádu, ktorá je tak pomenovaná preto, že bráni iba iránskym lodiam alebo ich zákazníkom v príchode alebo odchode. Všetky ostatné krajiny budú mať právo na spravodlivé a voľné využívanie prielivu,“
napísal Trump.
Spojené štáty budú podľa neho odteraz známe ako takzvaný strážca Hormuzského prielivu. K tomuto štatútu sa viažu aj nové finančné pravidlá a poplatky pre medzinárodnú lodnú dopravu:
- zo spravodlivosti budú Američanom preplatené všetky náklady potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany v tejto nestabilnej oblasti,
- ochranný poplatok bude stanovený vo výške 20 percent z celkového prepraveného nákladu plavidla,
- potrebné procesy na výber tohto poplatku sa podľa Trumpa začnú okamžite.
Ostrý odkaz iránskym gardám
Trump avizoval prebratie kontroly nad Hormuzským prielivom a poplatky za ochranu v ňom už predtým v rozhovore pre americkú televíziu Fox News.
„Preberáme kontrolu nad prielivom. Nemajú nič. Nemajú vôbec nič,“
vyhlásil predtým Trump na adresu iránskeho režimu.
Americký prezident sa tak vyjadril krátko po tom, čo iránske Islamské revolučné gardy po pondelkových amerických útokoch opätovne deklarovali, že Hormuzský prieliv je naďalej pevne pod iránskou kontrolou. Zároveň sa zaprisahali, že nedovolia žiadnej krajine, aby v prielive akýmkoľvek spôsobom nezákonne zasahovala. O zásadnom geopolitickom vývoji informovala tlačová agentúra TASR.