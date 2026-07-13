Český poslanec Filip Turek mal v centre Prahy vážnu dopravnú nehodu. Jeho masívne SUV sa zrazilo s menším nemocničným vozidlom prevážajúcim krv, ktoré malo zapnuté majáky a po náraze skončilo prevrátené na streche. Kým politik vyviazol bez zranení, vodič nemocničného auta skončil so stredne ťažkým poranením hlavy v traumacentre.
Český poslanec Filip Turek mal v pondelok 13. júla popoludní v centre Prahy nehodu, pri ktorej sa zrazil s nemocničným autom prevážajúcim krv. To po silnom náraze skončilo na streche na električkových koľajach a jeho vodiča záchranári transportovali so zranením do nemocnice.
Zrážka s autom na majákoch a priepastný rozdiel hmotností
Podľa hovorkyne pražskej polície Evy Kropáčovej malo auto Škoda Fabia, ktoré podľa polepov patrilo Nemocnici na Homolke, v čase nehody zapnuté výstražné svetelné znamenie. Po zrážke s Turkovým masívnym Mercedesom triedy G, ktoré môže vážiť o tonu až 1,5 tony viac, sa vozidlo v ulici Ječná prevrátilo na strechu.
Turek po udalosti uviedol, že ho situácia veľmi mrzí a okolnosti vysvetľoval prítomným novinárom.
„Išiel som na zelenú a, bohužiaľ, som sa stretol s autom, ktoré išlo asi zhora. A tým, že mám veľké auto a on menšie, bohužiaľ sa to menšie auto prevrátilo. Pán má odrenú ruku, ale vyzeral, že je v poriadku, takže dúfam, že bude v pohode a že to nebude nič vážne. Mrzí ma to,“
uviedol priamo na mieste nehody politik, pričom video s vyjadrením následne pridal aj na svoje sociálne siete. Či je vinníkom nehody alebo nie, podľa jeho slov určí až ďalšie policajné vyšetrovanie.
Prevoz zraneného vodiča do traumacentra
Napriek Turkovým prvotným slovám o len odretej ruke vodiča, hlásili záchranári vážnejšiu diagnózu. Hovorca pražských záchranárov Karel Kirs pre server iDNES.cz spresnil rozsah poranení zachraňovaného muža:
- asi 60-ročný vodič utrpel pri nehode viacero zranení,
- medzi nimi diagnostikovali aj stredne ťažké poranenie hlavy,
- po nevyhnutnom ošetrení priamo na mieste ho záchranári previezli do traumacentra,
- podľa informácií hovorcu bol pacient počas prevozu pri vedomí.
O dopravnej nehode informovala spravodajkyňa tlačovej agentúry TASR.