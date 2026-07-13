Mesto Martin urobilo dôležitý krok k vybudovaniu dlho očakávanej kabínkovej lanovky na Martinské hole. Mestskí poslanci drvivou väčšinou schválili investičný zámer v hodnote vyše 15 miliónov eur, ktorý chce samospráva financovať najmä z európskych zdrojov. Projekt so stavebným povolením preberie mesto od súkromného investora za symbolickú sumu.
Martinskí mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva v pondelok 13. júla schválili investičný zámer výstavby novej kabínkovej lanovky na Martinské hole. Samospráva chce strategický projekt za viac ako 15 miliónov eur financovať aj s použitím nenávratného finančného príspevku (NFP) v aktuálnej výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Navrhnuté uznesenie podporilo 18 z 22 prítomných poslancov.
Parametre lanovky a európske fondy
Poslanci zároveň schválili aj návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP z Programu Slovensko v rámci výzvy na investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Martin už predloženie tohto projektu do výzvy odobrila.
Nová lanová dráha prinesie do regiónu modernú infraštruktúru s nasledujúcimi technickými parametrami:
- celková dĺžka trasy bude dva a pol kilometra,
- cestujúci počas jazdy prekonajú prevýšenie 687 metrov,
- prepravná kapacita by mala dosiahnuť 950 osôb za hodinu,
- systém pozostáva z údolnej a vrcholovej stanice, medzi ktorými bude umiestnených 20 podpier pre vedenie dopravného lana.
Projekt za euro a prenájom pozemkov
Projekt kabínkovej lanovky na Martinské hole nie je vo svojej podstate úplne nový a súkromný investor už v minulosti disponoval nielen vypracovanou projektovou dokumentáciou, ale dokonca aj platným stavebným povolením. Súčasťou prijatého uznesenia je aj schválenie nadobúdacích vlastníckych práv k spomínanej projektovej dokumentácii a postúpenia práv a povinností zo stavebných a iných súvisiacich povolení za symbolickú jednoeurovú cenu od spoločnosti Pro Ski.
Na zastupiteľstve boli schválené aj majetkovo-právne vzťahy k príslušným pozemkom, ktoré sú nevyhnutné na riadne predloženie žiadosti o európske peniaze. Pozemkové spoločenstvo Urbár Martin by malo na základe budúcej nájomnej zmluvy ročne inkasovať za prenájom dotknutých lesných pozemkov sumu 150-tisíc eur.