Maďarský premiér Péter Magyar ostro zaútočil na prezidenta Tamása Sulyoka. Obvinil ho z toho, že systematicky uprednostňuje záujmy bývalej vládnej strany Fidesz pred ústavnými princípmi štátu. Politické napätie v krajine vrcholí práve v čase, keď má parlament hlasovať o dodatku k ústave, ktorý by mohol znamenať okamžité odvolanie hlavy štátu z funkcie.
Maďarský premiér Péter Magyar v pondelok 13. júla verejne obvinil prezidenta Tamása Sulyoka z toho, že neustále uprednostňuje záujmy bývalej vládnej strany Fidesz pred ústavnými princípmi. Ostré vyjadrenia prichádzajú v čase vyhrotenej politickej situácie a hlbokých zmien v krajine.
Záujmy Fideszu nad ústavnosťou
Predseda vlády adresoval prezidentovi tvrdú kritiku za jeho doterajšie politické kroky a lojalitu voči predchádzajúcej vládnej garnitúre.
„Každý Maďar vie, že vždy, keď si Tamás Sulyok musel vybrať medzi ústavnosťou a záujmami Fideszu, vybral si a stále si vyberá záujmy Fideszu,“
vyhlásil Magyar. Prezident podľa neho v súčasnosti už len obhajuje mocenskú pozíciu, ktorú v minulosti dostal priamo od zástupcov Fideszu.
Hlasovanie o odvolaní hlavy štátu
Poslanci maďarského parlamentu budú rovnako v pondelok 13. júla hlasovať o 17. dodatku k ústave. Očakávané udalosti a Magyarove tvrdenia v pléne zahŕňajú dôležité body:
- priamym dôsledkom schválenia ústavného dodatku bude okamžité odvolanie Sulyoka z funkcie prezidenta,
- parlament podľa premiéra s definitívnou platnosťou rozhodne, či bude štát naďalej chrániť predstaviteľov a zabudované záruky zlyhaného Orbánovho systému,
- alebo sa krajina vráti k svojej základnej povinnosti slúžiť maďarskému ľudu.
Sulyokova účasť na diskusii v parlamente by podľa Magyara mohla byť ideálnou príležitosťou na to, aby osobne obhájil svoje minulé rozhodnutia a vysvetlil, ako jeho pôsobenie vo funkcii prezidenta slúžilo maďarskému národu. O politickej kríze a vyjadreniach premiéra informovala tlačová agentúra TASR na základe správy maďarskej agentúry MTI.