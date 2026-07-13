Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty preberajú plnú kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom. Podľa šéfa Bieleho domu bude americká armáda plniť rolu strážcu tejto dôležitej vodnej cesty, za čo očakáva od bohatých štátov finančnú kompenzáciu. Zásadné vyhlásenie prichádza v čase vyostreného konfliktu s Iránom.
Americký prezident Donald Trump v pondelok 13. júla vyhlásil, že Spojené štáty americké (USA) preberajú kontrolu nad Hormuzským prielivom. Podľa neho budú takzvaným strážcom tejto kľúčovej vodnej cesty a za jej ochranu dostanú zaplatené.
Strážni anjeli a finančná odmena
Šéf Bieleho domu sa tak vyjadril v rozhovore pre americkú televíziu Fox News. V ňom jednoznačne deklaroval americkú dominanciu v regióne.
„Preberáme kontrolu nad prielivom. Nemajú nič. Nemajú vôbec nič. Staneme sa strážcami prielivu. Možno to nazveme strážnym anjelom prielivu a za to by sme mali dostať odmenu,“
podotkol Trump s tým, že USA si prieliv ponechajú a pravdepodobne ho budú spravovať.
Za ochranu Hormuzského prielivu podľa amerického prezidenta zaplatia bohaté štáty.
„Za jeho ochranu nám zaplatia. Veľa peňazí, ale my chceme len náhradu za to, že to všetko robíme, že vystavujeme našich ľudí nebezpečenstvu,“
uviedol šéf Bieleho domu.
Konflikt s iránskymi gardami
Tieto vyjadrenia prichádzajú bezprostredne po tom, čo iránske Islamské revolučné gardy po pondelkových amerických útokoch opätovne deklarovali svoje vlastné nároky. Teherán tvrdí nasledovné:
- Hormuzský prieliv je podľa nich pevne pod iránskou kontrolou,
- nedovolia absolútne žiadnej krajine, aby v tejto oblasti naďalej nezákonne zasahovala.
Naopak, Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) medzičasom oficiálne deklarovalo, že po najnovšej sérii amerických útokov Teherán túto strategickú vodnú cestu už skutočne nekontroluje.