Nemecký automobilový gigant Volkswagen stojí pred historicky najväčším znižovaním stavov. Jeho výkonný riaditeľ otvorene pripustil, že pôvodný plán na zrušenie 50-tisíc pracovných miest nemusí stačiť a prepúšťanie by sa mohlo dotknúť až dvojnásobného počtu zamestnancov. Automobilka bojuje s neúnosne vysokými nákladmi a mimoriadne tvrdou ázijskou konkurenciou.
Výkonný riaditeľ nemeckej automobilky Volkswagen Oliver Blume v internom rozhovore uviedol, že na udržanie konkurencieschopnosti firmy bude možno potrebné prepustiť ďalších 50-tisíc ľudí. Šéf automobilky tak fakticky potvrdil, že nadnárodná firma nevylučuje celkové zrušenie až 100-tisíc pracovných miest.
Príčiny krízy a tlak na efektivitu
Najväčšia európska automobilka potrebuje podľa vedenia výrazne zredukovať svoje výdavky. Spoločnosti dlhodobo znižujú zisky viaceré nepriaznivé faktory:
- zavedené dovozné clá,
- tvrdá konkurencia najmä zo strany čínskych výrobcov,
- neustále rastúci tlak na zvýšenie efektivity domácej produkcie.
Vedenie firmy už skôr oznámilo plán zrušiť desaťtisíce pracovných miest do roku 2030, ktoré by sa okrem rovnomennej značky dotkli aj dcérskych firiem ako Audi a Porsche. Koncom júna tohto roka však nemecký ekonomický mesačník Manager Magazin priniesol informácie, že nemecký koncern plánuje podstatne urýchliť znižovanie nákladov a v nasledujúcich rokoch zrušiť až 100-tisíc pracovných miest.
Vysoké náklady oproti konkurencii
Teraz Blume vôbec prvýkrát verejne pripustil, že pôvodné odhady by mohli byť omnoho vyššie a situácia si vyžaduje radikálnejšie riešenia.
V súčasnosti skúmame naprieč všetkými našimi značkami, firmami a regiónmi, do akej miery bude redukcia nevyhnutná a potrebná. Teoreticky, ak by nedošlo k úprave pracovných nákladov, znamenalo by to zrušenie pracovných pozícií vo svete zhruba o ďalších 50-tisíc.
Dodal, že spoločnosť musí znížiť administratívne a infraštruktúrne náklady, aby si udržala konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Náklady koncernu sú totiž podľa neho stále zhruba o 20 percent vyššie, než dosahujú priemerné náklady priamej konkurencie. Konečné číslo pre redukciu pracovných miest však firma zatiaľ presne nestanovila. O plánoch automobilky informovali medzinárodné agentúry DPA a Reuters.