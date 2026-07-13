Francúzsko a celá Európa sú podľa prezidenta Emmanuela Macrona pripravené brániť slobodu a medzinárodné právo, a to aj za cenu ľudských obetí. V tradičnom prejave k armáde pred Dňom dobytia Bastily šéf Elyzejského paláca zdôraznil, že rozpočet ozbrojených síl sa za jeho éry zdvojnásobil. Masívne investície smerujú primárne do modernizácie, podpory brániacej sa Ukrajiny a zabezpečenia stability v Perzskom zálive.
Francúzsko a ostatné európske krajiny sú pripravené brániť slobodu a medzinárodné právo aj za cenu ľudských obetí, ak to bude potrebné. Vyhlásil to v pondelok 13. júla francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom tradičnom prejave k ozbrojeným silám v predvečer štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily.
Odhodlanie brániť Európu a spomienka na padlých
Vo svojom príhovore Macron uviedol, že Európa sa stáva mocnosťou, ktorá sa usiluje o mier, no zároveň je pripravená v prípade potreby bojovať na obranu slobody a medzinárodného práva aj za cenu strát na životoch. V tejto súvislosti vzdal hold francúzskym vojakom, ktorí padli pri plnení svojich povinností, ako aj tým, ktorí utrpeli fyzické alebo psychické zranenia.
Zdvojnásobený rozpočet a investície do modernizácie
Macron pripomenul, že rozpočet francúzskych ozbrojených síl sa počas jeho desaťročného pôsobenia vo funkcii prezidenta zdvojnásobil. Zvýšené výdavky podľa jeho slov smerujú najmä do oblastí, ktorých strategický význam naplno zdôraznila vojna na Ukrajine. Ide predovšetkým o tieto kľúčové sektory:
- logistika a zásobovanie,
- munícia a vesmírne kapacity,
- drony a protivzdušná obrana,
- komplexný bojový výcvik.
„Prezbrojenie je nevyhnutné, aby sme mohli prijímať potrebné rozhodnutia a naďalej podporovať Ukrajinu, ktorá bráni svoje územie, svoju zvrchovanosť a svoju slobodu, a tým aj našu bezpečnosť v Európe,“
vysvetlil francúzsky prezident nevyhnutnosť zbrojných investícií.
Zahraničné misie a obrana zálivu
Dodal, že význam posilňovania obrany sa prejavuje aj pri podpore partnerov Francúzska v krajinách Perzského zálivu, kde francúzske ozbrojené sily od konca februára pomáhajú zabezpečovať protivzdušnú obranu pred nebezpečnými útokmi iránskych dronov a rakiet. O prezidentovom prejave informovali agentúra AFP a denník Le Monde, správu sprostredkovala tlačová agentúra TASR.