Opozičné hnutie KDH bije na poplach v súvislosti s fungovaním záchranných zdravotných služieb. Tvrdí, že mnohí poskytovatelia s dočasnými licenciami porušujú zákon, na úkor pacientov šetria na povinnej výbave sanitiek a prístroje si medzi sebou iba požičiavajú. Hnutie preto vyzýva rezort zdravotníctva aj úrad pre dohľad na okamžité a prísne kontroly.
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva na sprísnenie kontrol poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v súvislosti s udelenými dočasnými licenciami. Hnutie tvrdí, že mnohí poskytovatelia hrubo porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej záchranárskej technike.
Ohrozenie pacientov a chýbajúce prístroje
Poskytovatelia, ktorí dostali dočasné licencie, majú zákonnú povinnosť plniť materiálno-technické zabezpečenie podľa aktuálneho výnosu, čo zahŕňa aj nákup novej a modernej techniky. Opozícia však upozorňuje, že realita v teréne je iná.
„Niektorí aktuálne poverení poskytovatelia nedodržiavajú platnú legislatívu. Podľa dostupných informácií z praxe prichádza preto dokonca aj k ohrozeniu a zhoršeniu zdravotného stavu pacientov, keďže niektoré prístroje neboli počas zásahov funkčné alebo v sanitkách úplne chýbali,“
uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Stachura.
Medzi časté a nebezpečné praktiky poskytovateľov ZZS podľa hnutia patria nasledujúce konania:
- účelové obchádzanie oficiálnych kontrol,
- narýchlo požičiavanie si moderných prístrojov medzi jednotlivými stanicami len naoko pre účely preverovania.
Výzva na neohlásené kontroly a pokuty
Na situáciu zareagoval aj ďalší zástupca hnutia, ktorý žiada rázne kroky zo strany štátu.
„Ministerstvo zdravotníctva poverilo dočasnými licenciami poskytovateľov, ktorí majú striktne dodržiavať aktuálny výnos a materiálno-technické zabezpečenie. Technika v ambulancii musí byť nová a presne v takom zložení, ako predpisuje zákon. Ak to poskytovatelia nedodržiavajú, musia prísť okamžité kontroly, vysoké pokuty alebo zníženie paušálu úhrad,“
doplnil poslanec parlamentu František Majerský.
KDH preto žiada Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby si od poskytovateľov ZZS bezodkladne vyžiadalo presný zoznam prístrojov na každé sídlo stanice aj s ich výrobnými číslami. Rovnako vyzýva riaditeľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Michala Palkoviča, aby spustil plošné a neohlásené kontroly. Zamerať by sa mal práve na dôsledné preverovanie výrobných čísel jednotlivých medicínskych prístrojov. O výzve informovala tlačová agentúra TASR na základe vyjadrenia komunikačného oddelenia hnutia.