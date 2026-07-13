Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier varuje pred vzostupom krajnej pravice a populistických síl v krajine. Z pozície hlavy štátu preto plánuje prevziať aktívnejšiu úlohu garanta demokracie a vzdať sa absolútnej politickej nestrannosti. Jeho vyjadrenia prichádzajú v napätej atmosfére len necelé dva mesiace pred kľúčovými regionálnymi voľbami, v ktorých by mohla výrazne uspieť strana AfD.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier zastáva názor, že vzhľadom na vzostup krajnej pravice v Nemecku by prezidentský úrad mal prevziať úlohu garanta demokracie proti čoraz silnejším populistickým silám.
Koniec absolútnej nestrannosti
V rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF Steinmeier vysvetlil, že spolkový prezident býval doteraz prísne nad straníckou politikou, no meniacou sa situáciou sa musí zmeniť aj tento prístup.
„Spolkový prezident bude musieť byť v budúcnosti viac ako kedykoľvek doteraz akýmsi garantom demokracie. Dnes existuje značný počet ľudí, ktorí hlasujú proti demokratickému systému. Tu už nestrannosť nestačí, človek musí zaujať stanovisko,“
zdôraznil nemecký prezident vo svojom vyhlásení.
Svoj nový postoj objasnil tým, že významná časť voličov dnes už nestojí len pred tradičnou voľbou medzi ľavicou a pravicou, prípadne pravdou alebo lžou, ale priamo sa vyhraňuje voči samotným demokratickým princípom štátu.
Blížiace sa voľby a hrozba AfD
Toto nekompromisné vyhlásenie prezidenta sa objavilo len dva mesiace pred mimoriadne dôležitými regionálnymi voľbami. Tie sú vypísané na 6. a 20. septembra a uskutočnia sa vo viacerých kľúčových oblastiach:
- v hlavnom meste Berlín,
- v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko na východe Nemecka,
- v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko rovnako na východe krajiny.
Práve v týchto východných regiónoch má v súčasnosti protiimigračná a proruská strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) podľa prieskumov výrazný náskok pred inými politickými subjektmi.
Spolkový prezident v súvislosti s blížiacimi sa voľbami uviedol, že v týchto regiónoch ešte nie je nič definitívne rozhodnuté, no politický vývoj v nich berie veľmi vážne. Hoci je Steinmeierova formálna úloha ako prezidenta do veľkej miery len ceremoniálna, má v spoločnosti značný morálny vplyv. Voličom opakovane pripomína, že sú to práve oni, kto vo voľbách rozhoduje o zachovaní nemeckého demokratického systému. O slovách nemeckého prezidenta informovala tlačová agentúra TASR.