Obrovská rodinná tragédia zasiahla slovenských turistov v obľúbenom talianskom letovisku Bibione. Iba 76-ročný muž tam počas kúpania v mori utrpel smrteľný infarkt. Šokujúci pohľad na neúspešnú resuscitáciu následne vyvolal mimoriadne vážny zdravotný kolaps aj u jeho manželky a do nemocnice musel byť urýchlene prevezený aj ďalší člen ich skupiny.
Na pláži v talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte 76-ročný slovenský turista. K udalosti došlo v sobotu 11. júla okolo poludnia na pláži, kde muž počas kúpania v mori náhle skolaboval. Plavčíci ho okamžite vytiahli na breh a spolu so zdravotníkmi sa ho dlhší čas snažili oživiť, no, žiaľ, už bez úspechu.
Šokujúce následky pre manželku a priateľa
Keď manželka zosnulého zistila, že muž, ktorého na pláži resuscitujú, je jej partner, utrpela infarkt – pravdepodobne vyvolaný silným psychickým šokom. Stratila vedomie a vo veľmi vážnom stave ju záchranárskym vrtuľníkom previezli do nemocnice v meste Treviso.
Reťazová reakcia kolapsov sa tým však neskončila a o chvíľu neskôr museli záchranári ratovať ďalšieho člena skupiny:
- krátko po prevoze manželky skolaboval na pláži aj ďalší muž,
- podľa prvých informácií ide o príbuzného alebo rodinného priateľa manželského páru,
- pacientom je taktiež Slovák vo veku nad 70 rokov,
- záchranári ho z miesta nešťastia rovnako previezli na ošetrenie do nemocnice.
Varovanie pred extrémnymi teplotami
Talianske médiá v súvislosti s týmto prípadom pripomínajú vážne riziká spojené so súčasným letným počasím a apelujú na turistov, aby nepreceňovali svoje sily.
„Na pobreží regiónu Benátsko zaznamenali od začiatku letnej sezóny viacero zdravotných kolapsov a úmrtí súvisiacich s vysokými teplotami a náhlymi zmenami teploty, ktoré predstavujú zvýšené riziko najmä pre starších ľudí,“
varujú vo svojich správach. O tragickej udalosti informoval taliansky denník Corriere del Veneto, z ktorého správu sprostredkovala tlačová agentúra TASR.