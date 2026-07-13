Európska komisia chystá radikálny krok v ochrane detí na internete. V druhej polovici tohto roka plánuje predstaviť návrh, ktorý by výrazne obmedzil prístup detí k sociálnym sieťam. Experti odporúčajú povoliť prístup deťom do 13 rokov len pod prísnym dohľadom dospelých, pričom inšpiráciou pre európsku legislatívu by sa mohla stať aj Austrália so svojím nedávnym zákazom.
Európska komisia predstaví v druhej polovici roka návrh na obmedzenie prístupu detí k sociálnym médiám, oznámila v pondelok 13. júla jej predsedníčka Ursula von der Leyenová. Odborníci jej predložili správu o ochrane detí na internete, v ktorej odporučili obmedziť prístup deťom mladším ako 13 rokov s tým, že povolený by mal byť iba pod dohľadom rodičov alebo vo formálnom školskom prostredí.
Ochrana detí pred algoritmami
Von der Leyenová sa pri preberaní správy v Bruseli vyslovila za to, aby bol prístup na digitálne platformy vrátane sociálnych médií obmedzený prísne podľa veku.
„Tu nejde o to, či môžu deti využívať sociálne médiá. Ide o to, či a kedy môžu mať sociálne médiá prístup k našim deťom,“
zdôraznila s poukázaním na to, že Európska únia (EÚ) by mala zvážiť zavedenie postupného prístupu pre rôzne vekové skupiny.
„Naše deti potrebujú stráviť čas v skutočnom svete. Čas na hranie, čas na nadväzovanie priateľstiev, čas na robenie chýb. Čas na formovanie vlastnej identity, vlastnej osobnosti, skôr než ich namiesto toho ovplyvní nejaký algoritmus,“
povedala šéfka eurokomisie.
Iniciatívy štátov a jednotné pravidlá pre gigantov
Niekoľko členských krajín EÚ už má v úmysle zakázať používanie sociálnych médií pre maloletých do určitého veku, prípadne už konajú:
- Grécko chce od roku 2027 úplne vylúčiť z platforiem deti mladšie ako 15 rokov,
- krajiny ako Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Česká republika a Rakúsko už podobné obmedzenia zaviedli alebo ich práve zavádzajú.
Akákoľvek snaha, aby veľké platformy ako TikTok, Instagram a Snapchat skutočne zaviedli plošné vekové obmedzenia, si však bude pravdepodobne vyžadovať opatrenia na úrovni celej EÚ. Práve Európska komisia totiž zodpovedá za presadzovanie pravidiel na digitálnych platformách a vnútroštátne právne predpisy musia byť bezpodmienečne v súlade s legislatívou EÚ.
Politické odporúčania a austrálsky vzor
Hoci Európsky parlament už prijal nezáväzné stanovisko, v ktorom sa vyslovil za minimálny vek 16 rokov (pričom deti od 13 rokov by mohli používať sociálne siete pod dohľadom rodičov), ide zatiaľ len o politické odporúčanie, a nie o legislatívu. Aktuálna expertná skupina poverená eurokomisiou, zložená z lekárov, akademikov, zástupcov mládeže a rodičov, sa vo svojich záveroch zhodla na jednotnom obmedzení pre deti do 13 rokov naprieč úniou.
Von der Leyenová už predtým poukázala na Austráliu ako na možný model pre EÚ. Krajina protinožcov v decembri ako prvá na svete zaviedla nekompromisný zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. O plánoch v európskom priestore informovala tlačová agentúra TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.