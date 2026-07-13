Rada prokurátorov SR ostro odsúdila anonymné bombové vyhrážky, ktoré boli namierené proti generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, jeho rodine a zamestnancom prokuratúry. K výhražným e-mailom z minulého týždňa sa vyjadril aj ombudsman, pričom polícia po neúspešnej pyrotechnickej prehliadke prípad intenzívne vyšetruje.
Rada prokurátorov SR dôrazne odsudzuje anonymnú e-mailovú bombovú hrozbu z minulého týždňa. Tá bola zameraná proti generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, jeho rodine a prokurátorom pracujúcim priamo v budove Generálnej prokuratúry (GP) SR. O odmietavom stanovisku informoval predseda rady Marián Čorba.
Za hranicou civilizovaných noriem
Takéto hrozby, namierené voči Žilinkovi, jeho rodinným príslušníkom a samotným prokurátorom, sú podľa rady za hranicou akýchkoľvek civilizovaných noriem.
„Je neprípustné, aby boli prokurátori, ich rodinní príslušníci, súkromný život prokurátorov takýmto spôsobom zaťahovaní do pokusov o zastrašovanie a destabilizáciu orgánov ochrany práva,“
zdôraznila rada vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Zásah pyrotechnikov a reakcia ombudsmana
Generálny prokurátor v piatok 10. júla verejnosť informoval o detailoch týchto útokov. Vyhrážky sa podľa jeho slov týkali viacerých lokalít:
- uloženia bomby priamo v budove Generálnej prokuratúry SR,
- uloženia výbušného systému u neho doma.
Polícia neskôr potvrdila, že sa vyšetrovaním tohto prípadu aktívne zaoberá. V budove GP SR bezodkladne vykonala dôkladnú pyrotechnickú prehliadku, ktorá sa však skončila s negatívnym výsledkom a žiadnu výbušninu sa nepodarilo nájsť.
Vyhrážky Žilinkovi ostro odsúdil aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Označil ich za nebezpečný útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie, ktorá má v štáte za úlohu chrániť zákonnosť a verejný záujem. O vývoji situácie informovala tlačová agentúra TASR.