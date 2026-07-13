Generálny prokurátor Maroš Žilinka vyvodil prísne personálne dôsledky v prípade tragickej vraždy učiteľky z Gelnice. Z funkcií odvolal vedenie okresnej prokuratúry pre závažné pochybenia v predchádzajúcom trestnom konaní voči manželovi obete. Kým ministerstvo spravodlivosti so zisteniami prokuratúry súhlasí, polícia si stojí za vlastnými postupmi.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves – konkrétne okresného prokurátora a jeho námestníčku. Stalo sa tak v priamej súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala nedávnej tragédii v Gelnici. Šéf prokuratúry o svojom personálnom kroku informoval verejnosť na sociálnej sieti.
Zlá kvalifikácia skutku a porušenie zákona
Už začiatkom júla úrad informoval, že v trestnej veci, ktorá predchádzala surovej vražde učiteľky, zistil vážne nezrovnalosti.
„Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom,“
skonštatovala Generálna prokuratúra (GP) SR vo svojich záveroch.
Pochybenia prokurátorov sa týkali predovšetkým nesprávneho posúdenia závažnosti konania páchateľa:
- skutok, pre ktorý bol manžel Tomáš V. pôvodne trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný len ako prečin nebezpečného vyhrážania,
- podľa zistení GP malo byť trestné stíhanie od začiatku vedené pre oveľa prísnejší zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
Ministerstvo súhlasí, polícia sa bráni
Predbežné výsledky prebiehajúceho dohľadu Ministerstva spravodlivosti SR a previerky spisov potvrdzujú vyjadrenia prokuratúry. Rezort sa plne stotožňuje s vyjadreniami Žilinku. Svoj dohľad by malo ministerstvo definitívne ukončiť v závere júla, kedy bude komplexne informovať o všetkých zisteniach.
Naopak, odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru v reakcii uviedol, že polícia naďalej trvá na záveroch svojho nezávislého kontrolného orgánu a odborného útvaru. Tieto závery podľa policajného vyjadrenia nespochybnil vo svojom preskúmaní ani samotný generálny prokurátor.
Učiteľka Zuzana V. zomrela 20. júna po brutálnom útoku svojho manžela. Ten momentálne čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy a je stíhaný väzobne. O prípade informovala tlačová agentúra TASR.