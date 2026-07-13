Obyvatelia okresu Krupina by sa mali mať na pozore. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vydala mimoriadne varovanie pred výskytom medveďa hnedého priamo v intraviláne obce Zemiansky Vrbovok. Zásahový tím už oblasť aktívne monitoruje a úrady vyzývajú obyvateľov aj turistov na maximálnu obozretnosť, najmä v rizikových ranných a večerných hodinách.
Štátna ochrana prírody (ŠOP SR) upozorňuje na výskyt medveďa priamo v intraviláne obce Zemiansky Vrbovok v okrese Krupina. Ako organizácia v tejto súvislosti informovala, ľudí dôrazne vyzýva na obozretnosť pri akomkoľvek pohybe v uvedenej lokalite.
Zásahový tím v teréne a preventívne opatrenia
Podľa informácií od ŠOP SR nebezpečnú lokalitu momentálne nepretržite monitoruje Zásahový tím ŠOP SR Stred. Odborníci vydali pre verejnosť jasné varovanie a prosia o prísnu disciplinovanosť.
„Žiadame obyvateľov aj návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, na lesných cestách, turistických chodníkoch a v priľahlých lesných porastoch,“
uviedli ochranári vo svojom vyhlásení.
V záujme bezpečnosti a minimalizácie rizika odporúčajú dodržiavať nasledujúce preventívne pravidlá:
- vyhýbať sa pohybu osamote v neprehľadnom teréne,
- obmedziť aktivity v prírode najmä v skorých ranných a večerných hodinách, keď je medveď najaktívnejší,
- neustále venovať zvýšenú pozornosť svojmu bezprostrednému okoliu a včas na seba upozorniť napríklad primeraným hlukom.
Ako sa zachovať pri strete s medveďom
Ochranári zároveň pripomínajú dôležité bezpečnostné zásady, ako sa správať v prípade nečakaného stretnutia s touto veľkou šelmou. Úplným základom je zachovať rozvahu a pokoj. V žiadnom prípade by sa ľudia nemali k zvieraťu približovať, ani sa ho snažiť vyfotografovať. Ak k priamemu kontaktu či ohrozeniu predsa len dôjde, občania majú bezodkladne kontaktovať tiesňovú linku 112 alebo priamo zavolať špecializovaný zásahový tím.