Obyvatelia okresu Krupina by sa mali mať na pozore. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vydala mimoriadne varovanie pred výskytom medveďa hnedého priamo v intraviláne obce Zemiansky Vrbovok. Zásahový tím už oblasť aktívne monitoruje a úrady vyzývajú obyvateľov aj turistov na maximálnu obozretnosť, najmä v rizikových ranných a večerných hodinách.

Štátna ochrana prírody (ŠOP SR) upozorňuje na výskyt medveďa priamo v intraviláne obce Zemiansky Vrbovok v okrese Krupina. Ako organizácia v tejto súvislosti informovala, ľudí dôrazne vyzýva na obozretnosť pri akomkoľvek pohybe v uvedenej lokalite.

Zásahový tím v teréne a preventívne opatrenia

Podľa informácií od ŠOP SR nebezpečnú lokalitu momentálne nepretržite monitoruje Zásahový tím ŠOP SR Stred. Odborníci vydali pre verejnosť jasné varovanie a prosia o prísnu disciplinovanosť.

„Žiadame obyvateľov aj návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, na lesných cestách, turistických chodníkoch a v priľahlých lesných porastoch,“

uviedli ochranári vo svojom vyhlásení.

V záujme bezpečnosti a minimalizácie rizika odporúčajú dodržiavať nasledujúce preventívne pravidlá:

  • vyhýbať sa pohybu osamote v neprehľadnom teréne,
  • obmedziť aktivity v prírode najmä v skorých ranných a večerných hodinách, keď je medveď najaktívnejší,
  • neustále venovať zvýšenú pozornosť svojmu bezprostrednému okoliu a včas na seba upozorniť napríklad primeraným hlukom.

Ako sa zachovať pri strete s medveďom

Ochranári zároveň pripomínajú dôležité bezpečnostné zásady, ako sa správať v prípade nečakaného stretnutia s touto veľkou šelmou. Úplným základom je zachovať rozvahu a pokoj. V žiadnom prípade by sa ľudia nemali k zvieraťu približovať, ani sa ho snažiť vyfotografovať. Ak k priamemu kontaktu či ohrozeniu predsa len dôjde, občania majú bezodkladne kontaktovať tiesňovú linku 112 alebo priamo zavolať špecializovaný zásahový tím.