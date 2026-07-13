Vo veku 78 rokov zomrel legendárny novozélandský herec Sam Neill. Hviezda mimoriadne úspešnej filmovej série Jurský park či oceňovanej snímky Piano skonala v austrálskom Sydney. Hoci pred rokmi bojoval s vážnym onkologickým ochorením krvi, podľa rodiny bol v čase smrti z rakoviny vyliečený a odišiel dôstojne v kruhu svojich najbližších.
Novozélandský herec Sam Neill zomrel v pondelok 13. júla v austrálskom meste Sydney vo veku 78 rokov. O jeho úmrtí informovala rodina prostredníctvom oficiálneho príspevku na sociálnej sieti Instagram.
Dôstojný odchod po ťažkom boji
Rodina vo svojom vyhlásení zverejnila dojímavé detaily o jeho posledných chvíľach.
„Sam bol obklopený rodinou a odišiel s dôstojnosťou, ktorá charakterizovala celý jeho život,“
uvádza sa v oficiálnom stanovisku.
Hercovi v marci 2022 diagnostikovali angioimunoblastický T-bunkový lymfóm, z ktorého sa liečil niekoľko rokov. Ide o zriedkavé a zhubné nádorové ochorenie postihujúce lymfatický systém a biele krvinky. Ako však upozornil americký denník The New York Times, rodina vo vyhlásení výslovne spresnila, že v čase úmrtia bol herec z rakoviny už plne vyliečený a onkologické ochorenie tak nebolo priamou príčinou jeho smrti.
Ikona Jurského parku a desiatok ďalších rolí
Neill sa narodil v Severnom Írsku a vyrastal na Novom Zélande. Svoju pestrú hereckú kariéru odštartoval koncom 60. rokov minulého storočia. Keďže mal spomedzi novozélandských hercov len málo predchodcov, ktorí by úspešne prerazili na medzinárodnej scéne, priznal, že si nikdy nedával konkrétne ciele. To mu umožňovalo prechádzať od jedného projektu k druhému takmer bez jasného plánu.
„Rád si myslím, že dokážem vystihnúť nejednoznačnosť a komplexnosť postáv, ktoré hrám, pretože verím, že každý z nás má v sebe skryté stránky alebo protichodné vlastnosti,“
povedal herec v roku 2007 v rozhovore pre novozélandské noviny The Dominion Post.
Obsadzovali ho do desiatok produkcií naprieč rôznymi žánrami, formátmi a kontinentmi. Počas svojej úctyhodnej päťdesiatročnej kariéry sa objavil vo viac než 150 produkciách. Zoznam jeho najznámejších a prelomových diel zahŕňa najmä:
- kultovú sériu Jurský park, kde sa celosvetovo preslávil ako doktor Alan Grant,
- austrálsku historickú drámu Moja brilantná kariéra (My Brilliant Career), ktorou v roku 1979 prvýkrát upútal výraznú medzinárodnú pozornosť,
- oceňované filmy Piano (The Piano) a Honba za divochmi (Hunt for the Wilderpeople),
- hollywoodske trháky ako Thor: Láska a hrom (Thor: Love and Thunder) či Peter Rabbit,
- dve série populárneho britského televízneho seriálu Peaky Blinders (Gangy z Birminghamu).
O úmrtí významnej filmovej osobnosti informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od svetových agentúr AP a AFP.