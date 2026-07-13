Blízky východ sa ocitol vo víre ostrej vojenskej eskalácie. Americká armáda ukončila ďalšiu masívnu vlnu útokov na iránske ciele s cieľom udržať otvorený Hormuzský prieliv, pričom vôbec po prvýkrát nasadila aj kamikadze drony. Teherán okamžite odpovedal tvrdou odvetou a zasiahol americké vojenské základne v Kuvajte, Bahrajne a Jordánsku. Ide už o štvrtú vlnu úderov od ukončenia prímeria americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Americká armáda v noci na pondelok 13. júla oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti X to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM).
Nové americké zbrane a ochrana prielivu
Ústredné velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy – a to aj pred neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou a hrozbami.
„Sily CENTCOM zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a po prvýkrát aj kamikadze drony a kamikadze námorné drony,“
uviedla americká armáda k detailom bezprecedentnej operácie.
Zverejnené bolo aj video zachytávajúce stíhačky vzlietajúce z lietadlovej lode a strely s plochou dráhou letu odpaľované z vojnových lodí. Na záberoch tiež vidno viacero rakiet dopadajúcich na cieľové miesta priamo v Iráne.
Iránska odveta zasiahla americké základne
Iránska agentúra IRNA vzápätí citovala niekoľko vyhlásení Revolučných gárd (IRGC), podľa ktorých islamská republika spustila okamžitú odvetu na spojenecké ciele. Iránske sily zaútočili na viaceré strategické miesta v regióne:
- v Kuvajte zasiahli dve americké základne, pričom cieľom bol systém protivzdušnej obrany Patriot, palivové nádrže a radarový systém,
- v Bahrajne zaútočili na veliteľské a riadiace stredisko pre drony na americkej základni,
- v druhej fáze odvety v Bahrajne sa IRGC zamerali na strediská údržby vrtuľníkov a hangár pre protiponorkové a námorné hliadkovacie lietadlo P-8,
- dronmi zaútočili aj na leteckú základňu princa Hasana v Jordánsku.
Aktivovaná obrana a sirény v Zálive
Jordánska armáda v pondelok 13. júla ráno uviedla, že úspešne zostrelila štyri rakety, ktoré vstúpili do jej vzdušného priestoru a boli odpálené z územia Iránu. V Bahrajne, kde sídli 5. flotila amerického námorníctva, sa v noci viackrát rozozvučali sirény systému protivzdušnej obrany. Tamojšie ministerstvo vnútra vyzvalo obyvateľov, aby zachovali pokoj a zamierili na najbližšie bezpečné miesto. Aktivovanie systému protivzdušnej obrany hlásil aj generálny štáb kuvajtskej armády.
Následky úderov v Iráne a Trumpov krok
Iránske médiá počas noci informovali o masívnych výbuchoch na rôznych miestach v provincii Hormozgán. Zásahy hlásili v týchto lokalitách:
- na strategickom ostrove Kešm,
- v prístavnom meste Bandar Abbás,
- v mestách Sirik a Džask.
Zástupca guvernéra provincie Chúzistán podľa agentúry ISNA uviedol, že americké útoky zasiahli najmenej osem lokalít. Jedna osoba bola zabitá a štyri ďalšie utrpeli zranenia po tom, čo raketa zasiahla zavlažovaciu stanicu v meste Máhšar.
Ide v poradí už o štvrtú vlnu útokov na Irán od 8. júla tohto roka, keď americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie na summite NATO v tureckej Ankare nečakane oznámil koniec prímeria s Iránom. O najnovšej vojenskej eskalácii informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry AFP a televízií Sky News a al-Džazíra.