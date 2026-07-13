Príčinou nečakaného úmrtia amerického republikánskeho senátora Lindseyho Grahama bolo prasknutie aorty spôsobené kardiovaskulárnym ochorením. Potvrdili to predbežné zistenia súdneho lekára. Smrť vplyvného politika a blízkeho spojenca Donalda Trumpa prišla len pár dní po jeho 71. narodeninách a bezprostredne po návrate z diplomatickej cesty na Ukrajine.
Americký republikánsky senátor Lindsey Graham zomrel v dôsledku prasknutia aorty spôsobeného kardiovaskulárnym ochorením. Vyplýva to z predbežného zistenia Úradu hlavného súdneho lekára vo Washingtone, ktoré bolo oficiálne zverejnené v nedeľu 12. júla. Úmrtný list bude podľa vyjadrení úradu definitívne vystavený až po tom, keď sa dokončia všetky toxikologické a histologické vyšetrenia.
Život ohrozujúci stav a rýchly spád udalostí
Disekcia, respektíve natrhnutie aorty, je mimoriadne nebezpečný a život ohrozujúci medicínsky stav.
„Pri tomto stave sa krv dostane z dutiny aorty do jej steny a prúdi medzi jej vrstvami s následným opätovným návratom do vnútra aorty. To môže viesť k upchatiu cievy, nedostatočnému prekrveniu orgánov alebo k fatálnemu prasknutiu tepny,“
približujú podstatu ochorenia odborníci.
Graham, ktorý viac ako 23 rokov zastupoval v Senáte domovský štát Južná Karolína, zomrel v sobotu 11. júla večer po krátkej a náhlej chorobe, oznámila jeho kancelária.
Jeho úmrtie bolo pre americkú verejnosť a politickú scénu obrovským šokom, keďže senátor bol do posledných chvíľ aktívny a pracovne vyťažený:
- vo štvrtok 9. júla ešte oslávil svoje 71. narodeniny,
- v piatok 10. júla sa v Kyjeve osobne stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským,
- na nedeľu 12. júla ráno mal naplánovaný veľký rozhovor pre reláciu Meet the Press americkej televízie NBC News.
Od kritika k Trumpovmu spojencovi
Graham pôsobil v Kongrese USA viac ako tri desaťročia a zanechal za sebou výraznú politickú stopu. V roku 2016 dokonca sám kandidoval za prezidenta a spočiatku bol ostrým kritikom súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Neskôr sa však jeho postoj radikálne zmenil a stal sa jedným z jeho vôbec najvernejších politických podporovateľov. O predbežnej príčine úmrtia informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry AP.