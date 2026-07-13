Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré v júni zasiahlo Venezuelu, neustále narastá a blíži sa k hranici 4 500 mŕtvych. Tragédia pripravila o strechu nad hlavou desaťtisíce ľudí, ktorí momentálne prežívajú v provizórnych táboroch a na uliciach. Vláda sľubuje urýchlenú výstavbu nových bytov a do zdevastovanej krajiny začína prúdiť medzinárodná humanitárna pomoc.
Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré 24. júna zasiahlo Venezuelu, stúpol na 4 490, čo je približne o 150 viac ako deň predtým. Zranenia utrpelo ďalších 16 740 ľudí. Na svojom oficiálnom účte na platforme Telegram to v nedeľu 12. júla večer oznámil predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez. Odhad počtu nezvestných však zatiaľ neuviedol.
Zrútené komplexy a desaťtisíce ľudí v táboroch
Dva extrémne silné otrasy s magnitúdami 7,2 a 7,5, ktoré v rozpätí necelej minúty zasiahli hlavné mesto Caracas a pobrežný štát La Guaira, zrovnali so zemou celé výškové bytové komplexy a spôsobili rozsiahle škody naprieč regiónom. Následky deštrukcie sú podľa najnovších údajov vlády katastrofálne:
- v 108 provizórnych táboroch momentálne žije 19 583 ľudí,
- tieto tábory vznikli v La Guaire a v hlavnom meste priamo na športových štadiónoch, na námestiach aj na uliciach,
- priamu materiálnu pomoc už od úradov dostalo 120 794 rodín.
Prísľub nových bytov a medzinárodná pomoc
Jorge Rodríguez, ktorý je bratom dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej, v sobotu 11. júla informoval verejnosť o prvých krokoch pri obnove zdevastovaných oblastí.
„Vláda začne v najbližších dňoch prideľovať prvé byty rodinám, ktorých domovy boli zničené. Pôjde o byty, ktoré boli rozostavané ešte pred zemetrasením,“
prisľúbil vo svojom vyhlásení. Zároveň však dodal, že Venezuela bude potrebovať rozsiahle finančné zdroje na výstavbu ďalších domov, poskytovanie pomoci s prenájmom a úvery na kúpu nehnuteľností. Vláda podľa neho už vyčlenila v štáte La Guaira viac ako 40 pozemkov s celkovou rozlohou približne 584-tisíc štvorcových metrov na výstavbu nových obydlí.
Do postihnutej krajiny postupne prichádza aj medzinárodná podpora. Venezuelský minister zahraničných vecí Yvan Gil v nedeľu 12. júla na svojom telegramovom účte informoval, že do krajiny úspešne dorazila zásielka humanitárnej pomoci z Ruska. Svoju pomoc avizovalo aj americké veľvyslanectvo, ktoré oznámilo poskytnutie 100-tisíc balíčkov s humanitárnou pomocou. O aktuálnej situácii informovala tlačová agentúra AFP.