Obrovská tragédia zasiahla thajskú metropolu. Rozsiahly nočný požiar v obľúbenom bangkockom bare si vyžiadal najmenej 27 obetí na životoch a množstvo zranených. Oheň sa v interiéri šíril extrémnou rýchlosťou, pričom mnohí návštevníci zostali uväznení v zadných priestoroch bez únikového východu. Podobné smrteľné incidenty v zábavných podnikoch pritom v krajine nie sú ojedinelé.
Najmenej 27 ľudí zahynulo pri rozsiahlom požiari, ktorý v noci na pondelok 13. júla zachvátil bar Na Ladprao v thajskej metropole Bangkok. Požiar vypukol krátko pred polnocou miestneho času a v interiéri sa rozšíril mimoriadne rýchlo.
Skrat, výbuch a uväznení ľudia
Thajský premiér Anutin Čánvirakul, ktorý osobne prišiel na miesto tragédie, potvrdil počet obetí a informoval, že niekoľko zranených muselo byť okamžite prevezených do nemocnice. Podľa neho situáciu bezprostredne pred katastrofou opísal jeden z účinkujúcich.
„Hudobník vystupujúci v podniku uviedol, že krátko pred vypuknutím požiaru spozoroval dym vychádzajúci z ističa pri pódiu, následne došlo k výpadku elektriny a bolo počuť výbuch,“
priblížil okolnosti vzniku požiaru premiér.
Svedkovia aj preživší zhodne tvrdili, že toxický dym z požiaru v priebehu niekoľkých sekúnd zaplnil celý vnútorný priestor baru. Mnohé obete sa našli v zadnej časti podniku, najmä na toaletách, ktoré nemali únikový východ. Podľa premiéra sa tam zúfalí ľudia pravdepodobne uchýlili v obrovskej panike.
Zničený interiér a čierna história podnikov
Thajská polícia v pondelok 13. júla okolo druhej hodiny ráno (v nedeľu 12. júla o 21.00 h SELČ) na sociálnych sieťach oznámila, že hasičom sa požiar napokon podarilo dostať pod kontrolu. Následky ohnivého pekla sú však devastačné:
- fotografie interiéru zhotovené po uhasení zachytávajú úplne zuhoľnatené stoly a stoličky,
- vybavenie je kompletne zničené,
- konštrukcia budovy utrpela výrazné poškodenie,
- presná príčina požiaru je naďalej predmetom intenzívneho vyšetrovania.
V Thajsku došlo v minulosti k viacerým podobným tragédiám, ktoré opakovane poukazujú na vážne problémy s bezpečnosťou v nočných kluboch:
- v roku 2022 zahynulo 14 ľudí pri požiari v hudobnom klube na východe krajiny,
- v roku 2009 si požiar v bangkockom klube Santika počas novoročných osláv vyžiadal až 66 obetí a viac než 200 zranených. Podľa vtedajšieho vyšetrovania ho spôsobilo neopatrné použitie pyrotechniky v interiéri.
O najnovšej nočnej tragédii informovali medzinárodné tlačové agentúry AFP a AP.