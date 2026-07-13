Batéria smartfónu nestarne len časom, ale hlavne tým, ako s ňou zaobchádzame. Najviac jej pritom neškodí samotná nabíjačka, ale teplo a zvyk držať ju v krajných stavoch: na nule alebo na sto percentách. Prehľad najčastejších chýb vychádza z odporúčaní výrobcov a nezávislých technických expertov.
Mnohé rady o nabíjaní, ktoré si ľudia odovzdávajú dodnes, pochádzajú z čias starých niklových akumulátorov. Tie bolo naozaj vhodné občas úplne vybiť, inak si „pamätali“ menšiu kapacitu. Lítiovo iónové batérie v dnešných telefónoch však žiadny pamäťový efekt nemajú a platí pre ne takmer opačný súbor pravidiel. Kto sa riadi starými zvykmi, nevedomky si skracuje životnosť telefónu, a keďže väčšina smartfónov má batériu pevne zabudovanú, často aj urýchľuje kúpu nového.
Prečo batéria vôbec starne
Kapacita lítiovo iónovej batérie klesá chemickým starnutím. Meria sa v nabíjacích cykloch, pričom jeden cyklus znamená spotrebovanie sto percent kapacity, hoci aj na viackrát. Apple napríklad uvádza, že batéria iPhonu je navrhnutá tak, aby si po 500 úplných cykloch udržala aspoň 80 percent pôvodnej kapacity. Podľa prehľadu, ktorý zostavili akademici pre portál The Conversation, zvládol priemerný smartfón z roku 2019 okolo 850 úplných cyklov, kým klesol pod túto hranicu, čo zodpovedá zhruba dvom až trom rokom bežného používania. Rýchlosť starnutia však nie je osud. Do veľkej miery ju určujú nasledujúce zvyky.
Chyba prvá: žiť na nule a na stovke
Lítiovým článkom najviac vyhovuje stredné pásmo nabitia, orientačne medzi 20 a 80 percentami. Pri nabíjaní nad túto hranicu rastie napätie aj teplota v článku a chemické starnutie sa zrýchľuje. Server iFixit, ktorý sa špecializuje na opravy elektroniky, opisuje proces prirovnaním k špongii: takmer nasiaknutá špongia prijíma vodu pomaly a časť lítia sa pri dotláčaní „nadoraz“ nevratne vylučuje na elektróde, čím kapacita klesá. Podľa odhadov môže obmedzenie nabíjania na 80 percent násobne predĺžiť celkové množstvo energie, ktoré batéria za život dodá. Škodí aj opačný extrém, teda pravidelné vybíjanie na nulu a hlboké vybitie pri dlhom skladovaní.
Výrobcovia na to už zareagovali: novšie iPhony ponúkajú limit nabíjania na 80 percent alebo optimalizované nabíjanie, telefóny Samsung majú funkciu ochrany batérie so stropom okolo 80 až 85 percent a Pixely adaptívne nabíjanie. Ak takúto funkciu váš telefón má, jej zapnutie je najjednoduchší krok z celého tohto článku. A ak vás čaká dlhý deň bez zásuvky, občasné nabitie na sto percent nie je tragédia. Problémom je stovka ako každodenný štandard.
Chyba druhá: podceniť teplo
Ak by mal tento článok len jednu vetu, znela by: najväčším nepriateľom batérie je vysoká teplota. Apple vo svojich odporúčaniach uvádza, že okolitá teplota nad 35 stupňov Celzia môže kapacitu batérie poškodiť natrvalo, pričom ideálne pásmo je 16 až 22 stupňov. Nabíjanie v horúcom prostredí škody ešte prehlbuje, preto softvér novších telefónov pri prehriatí sám pozastaví nabíjanie nad 80 percent.
V praxi to znamená: nenechávať telefón v aute na slnku, kde teplota bežne presiahne aj 60 stupňov, nenabíjať ho na parapete nad radiátorom a nikdy nie pod vankúšom či perinou. Mäkký povrch bráni odvodu tepla a v krajnom prípade ide aj o požiarne riziko. Ak sa telefón pri nabíjaní citeľne zahrieva v hrubom obale, výrobcovia odporúčajú obal na čas nabíjania zložiť. Chlad batériu na rozdiel od tepla poškodzuje spravidla len dočasne, výdrž sa po zohriatí vráti do normálu, no nabíjať premrznutý telefón hneď po príchode z mrazu tiež nie je dobrý nápad.
Chyba tretia: báť sa nesprávnej veci pri nočnom nabíjaní
Rozšírená obava, že telefón sa cez noc „prebije“, je mýtus. Moderné smartfóny nabíjanie pri sto percentách automaticky ukončia. Skutočný problém nočného nabíjania je nenápadnejší: telefón celé hodiny osciluje medzi 99 a 100 percentami, teda v najvyššom napätí, a dobíjanie generuje mierne teplo. Práve preto vznikli spomínané optimalizované režimy, ktoré telefón nabijú na 80 percent a zvyšok doplnia tesne pred obvyklým budíkom. S nimi je nočné nabíjanie prijateľný kompromis, bez nich ide o zbytočnú záťaž navyše.
Chyba štvrtá a piata: hry počas nabíjania a podozrivo lacné nabíjačky
Náročné hranie alebo streamovanie videa počas nabíjania zahrieva telefón z dvoch strán naraz, od procesora aj od nabíjania. Bežné prezeranie správ neprekáža, no pri náročných úlohách je lepšie počkať, kým sa telefón odpojí. Riziková je aj úspora na príslušenstve: necertifikované káble a adaptéry z pochybných zdrojov nemusia správne komunikovať s telefónom, môžu sa prehrievať a v horšom prípade batériu poškodiť. Samotné rýchlonabíjanie pritom strašiakom nie je. Certifikované nabíjačky a telefón si rýchlosť priebežne regulujú podľa teploty, takže občasné rýchle dobitie batérii zásadne neublíži. Trvalé rýchlonabíjanie v horúcom prostredí je už iný príbeh.
Batéria ako spotrebič, o ktorý sa dá starať
Zopár čísel na záver namiesto poučiek: 20 až 80 percent ako bežné pásmo, do 35 stupňov Celzia pri nabíjaní, okolo 50 percent nabitia, ak telefón odkladáte na dlhšie do zásuvky. Nič z toho nevyžaduje askézu, väčšinu dnes zvládne softvér telefónu sám. Odmenou nie je len telefón, ktorý aj po dvoch rokoch vydrží celý deň, ale aj menej elektroodpadu a odložená kúpa nového zariadenia. Batéria je jediná časť telefónu, ktorej starnutie viete reálne ovplyvniť. Oplatí sa to využiť.