Tragédia v Malej Fatre si vyžiadala život 73-ročnej českej turistky. Žena sa pošmykla na turistickom chodníku a po strmom páde skalnatým terénom utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Horskí záchranári už nedokázali jej život zachrániť a museli pristúpiť k náročnému transportu tela z neprístupného terénu.
Horskí záchranári zasahovali v nedeľu 12. júla popoludní pod hrebeňom Sokolie v Malej Fatre. Na turistickom chodníku vedúcom k Chate pod Sokolím sa pošmykla 73-ročná česká turistka a po páde strmým skalnatým lesným terénom utrpela smrteľné zranenia.
Osudné pošmyknutie a strata kontaktu
Zvyšok turistickej skupiny stratil so ženou bezprostredne po jej páde kontakt. O udalosti oficiálne informovala Horská záchranná služba (HZS) prostredníctvom svojej webovej stránky.
„Na miesto smerovali horskí záchranári slúžiaci v Štefanovej. Žena, žiaľ, pri páde utrpela poranenia nezlučiteľné so životom,“
uviedla HZS k zásahu.
Náročný transport z terénu
Horskí záchranári museli po obhliadke miesta nešťastia a zdokumentovaní situácie pristúpiť k transportu tela z ťažko dostupného lesného terénu. Priebeh bol nasledovný:
- telo turistky záchranári najskôr transportovali pomocou nosidiel do Vrátnej,
- odtiaľ ho previezli terénnym vozidlom k Domu HZS v Štefanovej,
- následne ho odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom Policajného zboru SR.