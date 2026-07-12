Tragédia v Malej Fatre si vyžiadala život 73-ročnej českej turistky. Žena sa pošmykla na turistickom chodníku a po strmom páde skalnatým terénom utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Horskí záchranári už nedokázali jej život zachrániť a museli pristúpiť k náročnému transportu tela z neprístupného terénu.

Horskí záchranári zasahovali v nedeľu 12. júla popoludní pod hrebeňom Sokolie v Malej Fatre. Na turistickom chodníku vedúcom k Chate pod Sokolím sa pošmykla 73-ročná česká turistka a po páde strmým skalnatým lesným terénom utrpela smrteľné zranenia.

Osudné pošmyknutie a strata kontaktu

Zvyšok turistickej skupiny stratil so ženou bezprostredne po jej páde kontakt. O udalosti oficiálne informovala Horská záchranná služba (HZS) prostredníctvom svojej webovej stránky.

„Na miesto smerovali horskí záchranári slúžiaci v Štefanovej. Žena, žiaľ, pri páde utrpela poranenia nezlučiteľné so životom,“

uviedla HZS k zásahu.

Náročný transport z terénu

Horskí záchranári museli po obhliadke miesta nešťastia a zdokumentovaní situácie pristúpiť k transportu tela z ťažko dostupného lesného terénu. Priebeh bol nasledovný:

  • telo turistky záchranári najskôr transportovali pomocou nosidiel do Vrátnej,
  • odtiaľ ho previezli terénnym vozidlom k Domu HZS v Štefanovej,
  • následne ho odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom Policajného zboru SR.