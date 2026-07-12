Balíte kufor a nad plavkami zaváhate. Stačia jedny, veď si ich veľa ľudí berie len jedny? Odpoveď odborníkov je jasnejšia, ako by ste čakali: minimálne dvoje. A nejde o módu ani rozmaznávanie, ale o celkom praktické a zdravotné dôvody, ktoré väčšina ľudí podceňuje.
Prečo dvoje plavky nie sú luxus
Kľúčové slovo je vlhko. Mokré plavky sa v horúcom počasí sušia dlhšie, ako si myslíme, a vo vlhkom prímorskom podnebí niekedy nevyschnú ani cez noc. Ak si po kúpaní obliekate späť tie isté vlhké plavky (alebo v nich rovno celý deň polihujete), vzniká presne to prostredie, ktoré nikto nechce: teplé, tmavé a vlhké.
A tu prichádza zdravotný argument. Gynekológovia upozorňujú, že dlhé posedávanie v mokrých plavkách zvyšuje riziko kvasinkových infekcií, keďže vlhké a teplé prostredie v intímnej oblasti kvasinkám doslova svedčí. Mokré plavky samy o sebe infekciu nespôsobia, no vytvárajú pre ňu podmienky. Riziko rastie aj pri podráždení chlórom alebo slanou vodou. Preto odborníci radia prezliecť sa do suchého čo najskôr, a práve na to sú druhé plavky ideálne. Netýka sa to len žien, dlhodobé vlhko a odieranie môžu podráždiť pokožku a spôsobiť plesňové problémy aj mužom.
Plavky potrebujú „oddych“ aj pre svoju životnosť
Druhý dôvod je praktický. Materiál plaviek trpí chlórom, slanou vodou aj slnkom a keď ich nosíte bez prestávky, rýchlejšie sa vyťahujú a strácajú tvar aj farbu. Striedanie dvoch kusov im dopraje čas na vyschnutie a vydržia vám podstatne dlhšie. K tomu sa pridáva prozaická poistka: ak sa jedny plavky roztrhnú, zafarbia či zabudnete ich na pláži, nezostanete bez ničoho.
Koľko teda podľa dĺžky pobytu
Praktické odporúčanie vyzerá takto:
- Predĺžený víkend: dvoje plavky, aby ste mohli striedať.
- Týždeň pri mori alebo bazéne: dvoje až troje, ideálne troje, ak plánujete plávať dvakrát denne alebo idete do vlhkého podnebia.
- Dva týždne alebo aktívna dovolenka (šnorchlovanie, aquapark, plážový volejbal): pokojne troje, jedny na vodu a jedny na opaľovanie a oddych.
Plavky zaberú v kufri minimum miesta, takže rozdiel medzi jednými a dvomi je zanedbateľný, no komfort neporovnateľný.
Ako sa o plavky starať, aby vydržali
Aj tie najlepšie plavky zničíte zlou starostlivosťou. Držte sa jednoduchých zásad:
- Po kúpaní ich vždy prepláchnite čistou vodou, aby ste zmyli chlór a soľ.
- Perte ich ručne v studenej vode s jemným prostriedkom, prípadne v práčke v ochrannom vrecúšku.
- Nežmýkajte ich a nedávajte do sušičky. Vysoká teplota ničí elastické vlákna. Sušte ich rozložené v tieni.
- Nesušte ich dlho na priamom slnku, ktoré vyžiera farbu.
- Neposedávajte v nich na horúcom betóne pri bazéne, drsný povrch materiál rýchlo odiera.
Pri výbere sa oplatí siahnuť po rýchloschnúcich materiáloch (polyester, nylon s elastanom) a pri častom plávaní v bazéne po plavkách odolných voči chlóru, ktoré vydržia výrazne dlhšie.
Zhrnutie
Odpoveď na otázku z titulku je teda jednoduchá: jedny plavky sú riziko, dvoje je rozumné minimum a troje je pri dlhšej či aktívnej dovolenke ideál. Je to lacná investícia do pohodlia, hygieny aj do toho, aby vám vaše obľúbené plavky vydržali oveľa dlhšie ako jednu sezónu.
Ak teda zisťujete, že doma máte len jedny, teraz je ten správny čas doplniť si druhé, ideálne rýchloschnúce. Vaša koža aj vaša dovolenka vám poďakujú.