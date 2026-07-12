Tragický víkend na cestách juhu Slovenska. V obci Vlkyňa prišiel o život len 29-ročný motocyklista po tom, čo so svojím strojom narazil do rampy. Záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov s ním bojovali do poslednej chvíle, žiaľ, muž na mieste zraneniam podľahol. Polícia už začala trestné stíhanie.
V katastri obce Vlkyňa v okrese Rimavská Sobota narazil v nedeľu 12. júla 29-ročný motocyklista do rampy. Muža, ktorý po silnom náraze zostal nehybne ležať na zemi, sa napriek mimoriadnemu úsiliu a snahám oživiť ho už nepodarilo zachrániť.
Nešťastný náraz a boj o život
Ako uviedla Banskobystrická krajská polícia, podľa doposiaľ zistených informácií z miesta činu motocyklista, jazdiaci na motocykli typu Enduro, narazil do rampy pravdepodobne v dôsledku toho, že sa dostatočne nevenoval vedeniu motocykla.
„Na miesto ako prví dorazili policajti z Rimavskej Seči, ktorí okamžite začali s oživovaním muža a následne o jeho život bojovali spoločne s privolanými záchranármi,“
priblížila priebeh záchrannej akcie polícia.
Do boja o život mladého muža boli nasadené viaceré zložky:
- na miesto nehody okamžite dorazili policajné hliadky,
- prvú pomoc poskytovali profesionálni pozemní záchranári,
- na miesto smeroval aj záchranársky vrtuľník, ktorý však napokon z miesta odlietal bez pacienta, keďže lekár už mohol len konštatovať smrť.
Vyšetrovanie tragédie a znalecké posudky
Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej nehody zatiaľ nie sú definitívne známe a budú predmetom ďalšieho skúmania. V súvislosti s udalosťou už polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.
Do vyšetrovania a objasňovania celého prípadu budú podľa informácií od bezpečnostných zložiek v krátkom čase pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva. O tragédii informovala krajská polícia prostredníctvom svojej oficiálnej stránky na sociálnej sieti.