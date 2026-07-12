Americký prezident Donald Trump potvrdil tvrdú vojenskú odvetu voči Iránu za zablokovanie Hormuzského prielivu a útoky na civilné plavidlá. K radikálnej eskalácii napätia na Blízkom východe prichádza podľa šéfa Bieleho domu len chvíľu po tom, čo obe strany takmer dosiahli prelomovú dohodu. Situáciu umocňuje aj nečakané úmrtie senátora Lindseyho Grahama, ktorý patril k hlavným zástancom tvrdej americkej línie voči Teheránu.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu 12. júla vyhlásil, že Spojené štáty americké (USA) zasiahli Irán veľmi tvrdo. Išlo o priamu reakciu na najnovšie útoky Teheránu na lodnú dopravu v strategickom Hormuzskom prielive.
Tvrdý úder a prekvapivý zvrat v rokovaniach
Šéf Bieleho domu sa k vojenskej operácii vyjadril v telefonickom rozhovore pre americkú stanicu CNN. Samotný rozhovor sa pôvodne zameriaval najmä na náhlu smrť amerického senátora Lindseyho Grahama, ktorý počas súčasného vojenského konfliktu patril medzi najvýraznejších prezidentových podporovateľov.
„Včera v noci sme ich zasiahli veľmi tvrdo,“
potvrdil Trump masívny vojenský úder na iránske ciele.
Podľa jeho slov boli Spojené štáty a Irán ešte v sobotu 11. júla mimoriadne blízko k historickej dohode. O to viac ho prekvapila následná a nečakaná iránska agresia na mori.
„Vzdávali sa všetkého, a potom zrazu, o dve hodiny neskôr, zasiahli loď dronom. S týmito ľuďmi nie je niečo v poriadku,“
povedal otvorene americký prezident na margo iránskeho kroku.
Prieliv je uzavretý, Američania masívne bombardujú
Iránske Revolučné gardy v nedeľu vyhlásili, že uzavreli Hormuzský prieliv „až do odvolania“ po tom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Vzápätí adresovali Západu a jeho spojencom ostré hrozby. Upozornili, že akékoľvek agresívne činy proti Iránu budú mať vážne následky:
- prinesú okamžitú a mimoriadne tvrdú vojenskú odvetu zo strany Teheránu,
- všetky nové nepriateľské základne v regióne sa okamžite stanú terčom iránskych útokov.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) následne na platforme X informovalo o ďalších vlnách útokov na Irán, ktoré boli nevyhnutnou reakciou na jeho najnovšie zásahy a vyhrážky. Americká armáda podľa oficiálnych informácií od CENTCOM-u zasiahla celkovo najmenej 140 vojenských cieľov priamo na iránskom území. O vyjadreniach prezidenta a eskalácii konfliktu informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry AFP.