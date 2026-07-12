Spojené štáty a Irán vedú informačnú a vojenskú vojnu o kontrolu nad Hormuzským prielivom. Kým iránske sily tvrdia, že túto strategickú trasu uzavreli a útočia na plavidlá, americká armáda ubezpečuje svet, že doprava je plynulá a medzinárodné vody zostávajú otvorené.
Hormuzský prieliv je otvorený pre všetky lode, ktoré chcú legálne preplávať touto medzinárodnou vodnou cestou. Americké ozbrojené sily sú zároveň pripravené zabezpečiť slobodu plavby napriek radikálnym krokom, ktoré deklaruje Irán. V nedeľu 12. júla to na sociálnej sieti X uviedlo Ústredné velenie USA (CENTCOM).
Američania garantujú plynulú dopravu
Americké velenie odmieta tvrdenia o zablokovaní strategickej cesty a ubezpečuje medzinárodné spoločenstvo o prítomnosti svojich ozbrojených síl.
„Americké sily sú rozmiestnené a pripravené zabezpečiť, aby sloboda plavby zostala zachovaná napriek neopodstatnenej iránskej agresii, hrozbám a svojvoľným vyhláseniam. Irán prieliv nekontroluje. Doprava je plynulá,“
uviedlo CENTCOM vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Iránske hrozby a dôležitosť prielivu
Na druhej strane, Iránske Revolučné gardy (IRGC) v nedeľu 12. júla vydali úplne protichodné vyhlásenia. Vo svojej rétorike nepoľavujú a tvrdia nasledovné:
- Hormuzský prieliv podľa nich zostane uzavretý až do odvolania,
- zároveň deklarovali, že počas dňa zasiahli na tejto strategicky významnej námornej trase dve ďalšie plavidlá.
O nesmiernom význame tejto oblasti pre Teherán svedčia aj slová vojenského poradcu iránskeho najvyššieho vodcu. Mohsen Rezáí v nedeľu poznamenal, že Hormuzský prieliv je dôležitejší než „desiatky atómových bômb“ a islamská republika bude túto strategickú vodnú cestu nekompromisne chrániť. O napätej situácii v Perzskom zálive informovala tlačová agentúra TASR.