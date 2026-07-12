Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň rozsiahle personálne zemetrasenie vo vládnom kabinete, pripúšťa však individuálne odchody jednotlivých ministrov. Hlava štátu v nedeľnej televíznej diskusii zároveň otvorene kritizovala vedenie parlamentu za spôsob organizácie schôdzí a hromadenie opozičných návrhov na odvolávanie. Prezident sa dotkol aj kľúčového štátneho rozpočtu, legislatívy o stave ohrozenia či nedávneho samitu NATO.
Prezident SR Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať skôr len individuálne odchody z niektorých ministerstiev. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.
Individuálne zmeny a situácia v koalícii
Pellegrini si myslí, že koaličná SNS a jej nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba, do konca septembra nájdu riešenie svojho aktuálneho sporu. Prezident poukázal na to, že zatiaľ sa o možnej výmene vo vedení envirorezortu s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) osobne nerozprával.
„Môže dôjsť k nejakým výmenám alebo k nejakému odchodu ministra, ale to bude skôr spôsobené možno záujmom konkrétneho ministra ísť niekam inde. Možno, ak má ambíciu pán minister financií stať sa súčasťou vedenia Národnej banky Slovenska alebo podobne. To budú skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a zaňho bude poskytnutá náhrada,“
vysvetlil prezident svoj pohľad na možné rošády vo vláde.
Pre vládnu koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v Národnej rade schválenie rozpočtu verejných financií na budúci rok. Vláda sa podľa jeho slov bojí straty väčšiny v parlamente iba vtedy, ak v nej potrebuje nevyhnutne presadiť zákony. Ak to nepotrebuje a pokiaľ sa nenájde väčšina poslancov, ktorá by jej vyslovila nedôveru, koalícia nie je v bezprostrednom ohrození.
Ostrá kritika parlamentných praktík
Prezident zároveň nešetril kritikou na adresu vedenia parlamentu za to, že robí chybu v nastavovaní schôdzí. K fungovaniu zákonodarného zboru mal hneď niekoľko vážnych výhrad:
- poslanci by mali rokovať až do prerokovania všetkých bodov programu a koniec schôdzí nemá byť vopred pevne daný,
- nesúhlasí s účelovým odkladaním prerokovania návrhov na odvolanie ministrov, ktoré predkladá opozícia,
- nie je stotožnený s odvolávaním politických funkcionárov systémom „oko za oko, zub za zub“, čo uviedol v priamej reakcii na avizované odvolávanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho (PS).
„Veď keď koalícia vie, že má väčšinu, tak nehrozí žiadne odvolanie. A tento nový výmysel, že sa pozbiera päť, šesť, sedem, osem odvolávaní ministrov a potom raz za pol roka sa to prerokuje, potláča zdravý súboj opozície a koalície,“
vyhlásil rezolútne Pellegrini.
Voľby, referendum a armáda
Hlava štátu tiež zdôraznila, že v kampani do riadnych parlamentných volieb v roku 2027 nebude pôsobiť v prospech žiadnej z politických strán. Pellegrini sa taktiež vyslovil za presadenie ústavných zmien v súvislosti s možnosťou ukončiť volebné obdobie predčasne referendom, pričom odmietol kritiku, že mohol nedávne referendum iniciované mimoparlamentnou stranou Demokrati vyhlásiť na skorší termín.
V súvislosti so zavedením takzvaného stavu ohrozenia informoval, že politici aktuálne hľadajú legislatívne možnosti, ako umožniť slovenskej armáde plne vykonávať svoje dôležité úlohy aj v čase mieru. Podľa neho sa diskutuje o zmenách zákona, ktoré by si nevyžadovali komplikované hľadanie ústavnej väčšiny v dnešnej napätej spoločenskej situácii.
Rozhovor sa na záver dotkol aj tohtotýždňového samitu NATO v tureckej Ankare. Prezident zhodnotil, že Slovensko síce môže z vojenských nákupov profitovať, no ekonomika krajiny nemôže byť založená výlučne na zbrojení. O vyjadreniach prezidenta informovala tlačová agentúra TASR.