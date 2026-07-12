Opozičné strany by mali podľa poslankyne Veroniky Remišovej spojiť sily a podpísať spoločné memorandum o kľúčových prioritách pre Slovensko. Od najsilnejšieho hnutia Progresívne Slovensko zároveň očakáva prevzatie líderskej zodpovednosti a snahu o zjednocovanie rôznorodých strán vrátane hnutia Igora Matoviča. Cieľom je zabrániť prepadnutiu stotisícov hlasov v budúcich voľbách prostredníctvom vytvorenia dvoch jasných blokov.
Opozičné strany by mali podpísať dohodu o spoločných prioritách. Uviedla to v diskusnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24 opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí). Volič by tak mal podľa nej istotu, že nech sú rozpory medzi opozičnými stranami akékoľvek veľké, dokážu po voľbách spoločne zrealizovať základné sľuby.
Tri spoločné piliere pre budúcnosť
Remišová si takúto poistku pre voličov predstavuje ako formu opozičnej zmluvy, ktorá by nápadne pripomínala klasickú koaličnú dohodu.
„Opoziční lídri by mali podpísať nejakú dohodu alebo memorandum, kde sa zhodnú na troch základných prioritách. Na týchto troch základných pilieroch by sa podľa mňa vedeli zhodnúť opoziční lídri,“
priblížila poslankyňa. Podľa jej predstáv by mali dohodu tvoriť tieto tri kľúčové body:
- obnova právneho štátu,
- zahraničná politika, ktorá bude slúžiť záujmom Slovenska, a nie záujmom agresora,
- okamžitý reštart domácej ekonomiky.
Poslankyňa poznamenala, že zatiaľ čo na týchto troch veciach by sa lídri mali vedieť zhodnúť, o konkrétnych technikáliách, ako je napríklad výška rovnej dane, môžu diskutovať neskôr. Je podľa nej dobré, že strany ako Progresívne Slovensko (PS) či SaS majú iné, vlastné priority, pretože voliči si aspoň majú z čoho vybrať.
Líderstvo Šimečku a nevyhnutnosť Matoviča
Zároveň však podčiarkla, že Slovensko si momentálne nemôže dovoliť prepadnutie hlasov pre veľké egá jednotlivých politikov. Opozícia by sa podľa nej mala aktívne snažiť osloviť aj sklamaných voličov súčasnej vládnej koalície.
Prirodzeným lídrom v opozícii by mal byť podľa Remišovej predstaviteľ PS Michal Šimečka. Od najväčšej opozičnej strany preto logicky očakáva iniciatívu a prevzatie zodpovednosti za krajinu. Upozorňuje, že ak chce byť Šimečka budúcim premiérom, bude musieť bezpodmienečne spolupracovať so všetkými – vrátane menších strán a hnutia Igora Matoviča.
„Bude musieť spolupracovať aj s Igorom Matovičom a menšími stranami. Vidíme, že čísla bez Hnutia Slovensko jednoducho nevychádzajú. A ja tak trochu očakávam, že to začne robiť už teraz v opozícii,“
zdôraznila Remišová.
Dva opozičné bloky
Pre minimalizáciu rizika prepadnutých hlasov zopakovala svoju ideu, podľa ktorej by mali do budúcna vzniknúť na opozičnej scéne dva hlavné bloky:
- liberálno-progresívny blok – zložený z Progresívneho Slovenska a strany Demokrati,
- pravicový a konzervatívny blok – zložený z Hnutia Slovensko, KDH a strany Za ľudí.
Týmto spôsobom by si voliči mohli jasne vybrať podľa svojho hodnotového nastavenia a zároveň by ich hlasy neprepadli. O návrhoch opozičnej poslankyne informovala tlačová agentúra TASR.