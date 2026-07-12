Prezident Peter Pellegrini očakáva, že štátny rozpočet na ďalší rok prinesie reálne prorastové opatrenia a neopomenie dofinancovanie dostavby nemocníc. V televíznej diskusii sa vyjadril aj ku kontroverzným témam, akými sú transakčná daň, nákup podielu v jadrovej spoločnosti či výstavba veterných parkov, ktorú na Slovensku rázne odmieta.
Prezident SR Peter Pellegrini očakáva od návrhu rozpočtu verejných financií na ďalší rok prorastové opatrenia. Slovensko podľa neho musí naštartovať ekonomiku a reálne investovať. Súčasťou rozpočtu musia byť aj peniaze na dostavanie nemocníc. Hlava štátu to uviedla v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.
Transakčná daň a podpora živnostníkov
Pri rozpočte hlava štátu eviduje ako tému transakčnú daň, od ktorej si sľubuje isté benefity pre podnikateľské prostredie, ak bude správne nastavená. Pellegrini dúfa, že sa rozpočtu podarí vyrovnať transakčnou daňou, ktorá by trošku odbremenila daňové zaťaženie podnikateľov. Podľa prezidenta tam môžu byť aj ďalšie opatrenia, ktoré zjednodušia život živnostníkom.
Pripomenul tiež návrhy, ktoré už avizoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD):
- zavedenie špeciálnych licencií pre živnostníkov,
- tieto licencie by im umožnili zaplatiť daň na začiatku roka,
- krok by mal výrazne zjednodušiť ich účtovníctvo aj celkové záväzky voči štátu.
Prezident očakáva, že premiér rozpočet napokon presadí a nájde prienik medzi požiadavkami koaličných partnerov.
„Pokiaľ rozpočet bude naznačovať to, čo hovorím – prorastové opatrenia a aj zachovanie významných infraštruktúrnych projektov, to znamená, že nebude peniaze len prejedať, ale bude ich aj reálne investovať –, tak si viem predstaviť, že úroveň dlhu nemusí hneď budúci rok alebo ďalšie roky dramaticky klesať,“
vyhlásil Pellegrini s tým, že v opačnom prípade by mal k rozpočtu výhrady.
Odkúpenie podielu v JESS a pozícia Sakovej
Rozhovor sa týkal i plánovaného odkúpenia 49-percentného podielu v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), ktorý momentálne vlastní česká skupina ČEZ. Prezident si myslí, že ak by ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) ignorovala pokyny premiéra a požadovaný plán na odkúpenie nepredstavila, mohla by byť jej pozícia vo vláde ohrozená. Ak však proces trvá dlhšie z objektívnych a relevantných dôvodov, na jej koniec vo funkcii hlava štátu nevidí dôvod.
Veterné parky vyvolávajú zbytočné vášne
Pellegrini odpovedal aj na otázky týkajúce sa vytýčenia akceleračných zón pre výstavbu veterných parkov. Zdôraznil, že vláda nejde stavať turbíny a súčasťou plánu obnovy je len výber miest, kde by to mohlo byť v budúcnosti možné jednoduchšie.
„Na Slovensku máme jeden z najčistejších energetických mixov, dokonca čistejší ako v Rakúsku. To znamená jadro, voda, obnoviteľné zdroje. My nepotrebujeme pre znižovanie emisií oxidu uhličitého na Slovensku ešte aj veterné elektrárne. Takže nech sa občania neobávajú,“
poukázal prezident.
Dodal, že táto vláda ústami premiéra deklarovala, že žiadne veterné parky sa na Slovensku stavať nebudú. Celú tému preto vníma čisto len ako debatu nevyhnutnú na to, aby sa splnili formálne podmienky európskeho plánu obnovy, hoc aj tie v spoločnosti vyvolávajú obrovské vášne.