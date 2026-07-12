Generálny riaditeľ automobilky Volkswagen Oliver Blume sa snaží upokojiť napätú situáciu a verí, že koncern sa napriek nutnosti šetriť dokáže vyhnúť radikálnemu zatváraniu svojich závodov. Jeho slová však prichádzajú v čase, keď nemecké médiá varujú pred masívnym rušením desiatok tisíc pracovných miest a zatvorením viacerých fabrík vrátane závodu Audi.
Generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Oliver Blume verí, že automobilka sa napriek nekompromisnej snahe o zníženie nákladov napokon dokáže vyhnúť zatváraniu závodov. Svoje presvedčenie vyjadril v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag, v ktorom zdôraznil, že program znižovania nákladov v nemeckých výrobných závodoch už prináša prvé reálne výsledky.
„Existujú inteligentnejšie riešenia ako zatváranie závodov. Len v minulom roku sme dokázali znížiť naše výrobné náklady v Nemecku v priemere o 20 %. To je významný pokrok,“
skonštatoval Blume na margo úsporných opatrení v koncerne.
Odborári a politici balíček odmietli
Snaha vedenia o presadenie ďalších škrtov však vo vnútri firmy naráža na odpor. Podľa správy novín Süddeutsche Zeitung, ktorá cituje zdroje priamo z automobilky, sa na stranu zamestnancov postavili aj regionálni politici. Zástupcovia zamestnancov a nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko na zasadnutí dozornej rady Volkswagenu, ktoré sa konalo vo štvrtok 9. júla, hlasovali proti predloženému balíku úsporných opatrení.
Hrozba masívneho prepúšťania
Podrobnosti o zamietnutom balíku sa zatiaľ oficiálne nepublikovali a na verejnosť prenikajú iba prostredníctvom správ v médiách. Tie však prinášajú mimoriadne znepokojivé čísla a predpovede:
- podľa časopisu Manager Magazin by automobilka mohla globálne zrušiť až 100 000 pracovných miest, čo je dvakrát viac, ako sa pôvodne plánovalo,
- denník Bild zašiel ešte ďalej a uviedol, že zrušených by mohlo byť až 120 000 pracovných pozícií,
- v Nemecku podľa týchto zdrojov hrozí zatvorenie štyroch závodov skupiny,
- medzi priamo ohrozenými fabrikami je údajne aj závod, ktorý prevádzkuje dcérska spoločnosť Audi.
O napätej situácii vo vnútri nemeckého automobilového gigantu informovala tlačová agentúra TASR na základe správy od agentúry DPA.